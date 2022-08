Rita Dalla Chiesa ‘fuori’ dal Grande Fratello Vip 7?/ “Candidata con Forza Italia”

Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia? L’indiscrezione

Da candidata al Grande Fratello Vip 7 a candidata con Forza Italia: Rita Dalla Chiesa avrebbe scelto la politica al reality. Sarebbe questa l’ultima indiscrezione sul conto della conduttrice, ex volto di Forum, stando ai rumors raccolti dal quotidiano Repubblica. In attesa delle liste del partito fondato da Silvio Berlusconi e che saranno rese ufficiali solo nella mattina di oggi, lunedì 22 agosto 2022, il nome di Rita Dalla Chiesa dovrebbe essere tra i candidati tra le file del partito in Puglia – dove avrà un collegio uninominale blindato – ed anche come capolista in Liguria, al proporzionale.

Rita Dalla Chiesa/ "Morte Massimo Santoro? Dura per mia figlia Giulia Cirese..."

Al momento la diretta interessata non avrebbe ancora confermato o smentito le indiscrezioni. Certamente Rita Dalla Chiesa negli ultimi tempi si è spesso esposta sui social e non solo su tematiche sociali particolarmente delicate, palesando posizioni affini alle forze politiche italiane di destra. Già nel 2016, ricorda Fanpage, la Dalla Chiesa era stata individuata come possibile candidata a sindaco di Roma proprio per il centrodestra.

Rita dalla Chiesa possibile rifiuto per il GFVip 7?/ "Ho tutta l'estate per pensarci"

Rita Dalla Chiesa, sfuma l’ipotesi Grande Fratello Vip 7

Con la notizia che vedrebbe Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia, sfuma però l’ipotesi della sua presenza nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip 7. Nelle passate settimane si era vociferato di una sua possibile partecipazione al reality di Canale 5 in partenza dal prossimo 19 settembre e condotto da Alfonso Signorini.

Sull’ipotesi di vederla al Grande Fratello Vip 7, Rita Dalla Chiesa in una intervista a Fanpage non aveva del tutto respinto tale possibilità, pur senza confermarla: “Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse”, si era però limitata a commentare. Oltre alla politica, anche il reality a quanto pare ha sempre incuriosito la conduttrice tanto da aggiungere: “Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”. Alla fine però, Rita Dalla Chiesa avrebbe preferito la politica.

Rita Dalla Chiesa: "Ricoperta di insulti"/ "Hanno offeso la memoria di mio padre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA