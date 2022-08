Sarah Altobello nuova concorrente al Grande Fratello Vip?/ I rumors dicono che…

GF Vip: Sarah Altobello avrebbe firmato il contratto, come concorrente, per varcare la soglia della casa più spiata d’Itala…

Manca veramente pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La data prescelta è quella del 19 Settembre: da quel giorno si apriranno le porte della casa più spiata di Cinecittà. Quest’anno si sa veramente poco sui protagonisti del programma. Per questa nuova edizione, capitanata sempre da Alfonso Signorini, escono in continuazione nuovi rumors e informazioni, l’ultimo da per certa, e svela, una nuova concorrente: si tratta della showgirl Sarah Altobello.

Di certo, sulla nuova edizione del GF VIP, si sa della conduzione di Alfonso, del ritorno tanto “contestato” dell’opinionista Sonia Bruganelli, accompagnata non più da Adriana Volpe ma dalla super Orietta Berti. Per quanto riguarda i concorrenti invece, l’unico nome che si da per certo è quello di Giovanni Ciacci che ha annunciato la sua partecipazione rivelando anche di essere sieropositivo. Una nuova indiscrezione riguarda però una nuova concorrente, a darla è stato il sito il sito iGossip.it secondo cui, Sarah Altobello, avrebbe firmato il contratto per la partecipazione, come concorrente, al programma.

GF Vip, Sarah Altobello: ecco chi è la possibile nuova concorrente del reality…

In particolare il sito ha confermato la presenza di Sarah Altobello al GF Vip sostenendo di essere in contatto con una fonte accredita vicina alla Mediaset, ecco cosa si legge: “Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7. È stata scelta per il suo carattere che non le manda a dire e perché da creare dinamiche all’interno del gioco”.

Non sarebbe la prima volta in un reality per Sarah Altobello. La modella, nata in Puglia, in particolare a Bari, nell’88, è un habitué dei programmi di Barbara D’Urso, spesso ospite a Pomeriggio 5, ha già partecipato a un altro famoso reality. Avrebbe infatti preso parte alla 14esima edizione dell’Isola dei Famosi, apprezzata dal pubblico per i suoi “strafalcioni” arrivò quarta, a vincere fu invece il judoka Marco Maddaloni. Ma non solo Sarah Altobello è nota anche per dei fatti un po’ insoliti: per la sua partecipazione alla serie tv di Lory Del Santo The lady ma anche per essere considerata la sosia italiana dell’ex first lady Melania Trump.

