Rita Dalla Chiesa si commuove parlando di Silvio Berlusconi/ “Lui ci sarà sempre per me”

Rita Dalla Chiesa è stata ospite stamane del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, puntata speciale dedicata a Silvio Berlusconi: “Un ricordo? Una persona che amava stare in mezzo agli altri, stava in mezzo agli altri con il sorriso, ha creato mondi imprenditoriali facendo modo che i dipendenti di questi mondi stessero tutti bene, fossero tutti contenti di esserci”. E ancora: “Noi eravamo orgogliosi di lavorare per Mediaset, molto orgogliosi. Io ho lavorato per 35 anni in Mediaset e ne ho tanti di aneddoti”. Rita Dalla Chiesa ha proseguito: “Di lui mi ricordo la grande umiltà, cercava di capire le tue idee ma anche di fartele cambiare per carità, però mi ricordo – e qui si commuove – di un uomo di grande, grandissima, enorme, generosità, nei confronti di tutti. Per me è stata una perdita che non sarà mai perdita, anche in politica, lui ci sarà sempre”.

Rita Dalla Chiesa ha poi proseguito il suo racconto di Silvio Berlusconi commentando le prime pagine dei giornali stranieri: “Sta venendo fuori questa cosa, indipendentemente del fatto di pensarla come lui o meno, grazie a Dio ognuno ha le proprie idee, ma Berlusconi era Berlusconi io non so spiegarlo, era un personaggio, un imprenditore, un editore che non so quanti potranno nascere come lui. E’ stato molto, molto amato, ha diviso anche, ma in questi giorni sta venendo fuori che anche chi gli aveva fatto opposizione in vita oggi gli riconosce delle grandissime qualità e questo è molto importante”.

RITA DALLA CHIESA SU BERLUSCONI: “INVENTO’ UN MODO DI FARE TV PAZZESCO”

Quindi Rita Dalla Chiesa ha concluso così il suo ricordo di Silvio Berlusconi: “Lui era auto-ironico, dote di grande intelligenza. Lui diceva che voleva fare il suo lavoro divertendomi ed è tutto ciò che noi diciamo nell’ambiente nello spettacolo. Quando si dice che facevamo tardi la notte con Berlusconi… lui si era inventato un modo di fare televisione pazzesco”.

