Rita Dalla Chiesa ‘tuona’ dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello 2023/ “Ora solo rispetto!”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi lascia la Casa per il lutto del padre: le parole di Rita Dalla Chiesa

Nelle ultime ore sta tenendo banco una triste notizia riferita a Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello 2023. L’attrice ha dovuto abbandonare il reality – a tempo indeterminato – a causa dell’improvvisa scomparsa di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi. La notizia ha chiaramente sconvolto gli appassionati e in particolare coloro che facevano il tifo per la protagonista della Casa più spiata d’Italia.

Il mondo del web si è stretto intorno a Beatrice Luzzi, colpita dal lutto di suo padre Paolo e costretta ad interrompere l’esperienza nella Casa del Grande Fratello 2023. Non sono mancate chiaramente le discussioni, tra utenti che hanno segnalato le deplorevoli ‘esultanze’ di alcuni hater e alcuni comportamenti e discorsi ambigui proprio all’interno del reality. Intanto, su quanto accaduto all’attrice – come riporta la pagina Instagram di Giuseppe Porro – si sarebbe esposta anche Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa, stoccata ai concorrenti del Grande Fratello 2023?: “Quelli rimasti in casa…”

Come riporta la pagina Instagram, Rita Dalla Chiesa avrebbe commentato un post di vicinanza a Beatrice Luzzi, colpita dal lutto di suo padre Paolo la scorsa notte. L’attrice ha dovuto lasciare il Grande Fratello per affrontare lontana da occhi indiscreti le sofferenze per il tragico lutto. A tal proposito, la conduttrice ha dato un parere perentorio che sembra ‘attaccare’ tanto coloro che giudicano in momento così delicato quanto alcuni protagonisti del reality.

“E adesso solo rispetto. Ogni frase di ‘circostanza’ sarebbe finta come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa”. Queste le parole di Rita Dalla Chiesa scritte sui social e riportate dalla pagina Instagram di Giuseppe Porro. A giudicare dai commenti al post, la stragrande maggioranza degli utenti si è dimostrata d’accordo con la conduttrice oltre ad aver sottolineato quanto Beatrice Luzzi fosse un perno del Grande Fratello 2023 che, senza di lei, rischia di ‘finire’ anzitempo.

