Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi esultano per l’uscita di Beatrice Luzzi?/ È polemica sul web

Nelle ultime ore una notizia ha scosso non poco i fan del Grande Fratello 2023 in particolare una delle protagoniste indiscusse: Beatrice Luzzi. L’attrice ha dovuto abbandonare la Casa non per dinamiche di gioco ma bensì per un grave tragico lutto che ha colpito la sua famiglia. Come riporta Novella 2000, questa notte è venuto a mancare suo padre, l’architetto Paolo Luzzi.

Oltre al dispiacere che non può che unire in riferimento alla tragica scomparsa del padre di Beatrice Luzzi, sul web gli utenti hanno subito segnalato un comportamento anomalo da parte di due inquilini: Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Stando a quanto riporta il portale, ci sarebbero stati dei sorrisi ambigui subito dopo l’uscita dell’attrice, con alcune frasi criptiche e poco empatiche rispetto al momento.

“Ma è la cosa che sappiamo già?, ha chiesto Anita Olivieri, trovando come la seguente frase come risposta da parte di Giuseppe Garibaldi: “Una cosa che ti può far piacere o non piacere”. Come anticipato, in molti sui social hanno visto in questo scambio tra i due concorrenti del Grande Fratello 2023 un riferimento a quanto accaduto nelle ultime ore a Beatrice Luzzi. Tale scenario ha destato la rabbia del web con diversi utenti che non si sono risparmiati nel denigrare l’atteggiamento.

E’ giusto però sottolineare che non è detto che Anita e Garibaldi stessero parlando proprio di quanto accaduto a Beatrice Luzzi nelle ultime ore. Non a caso, sempre Novella 2000 riporta quella che è la versione forse più veritiera ma anche in questo caso il beneficio del dubbio è lecito. La conversazione tra i due poteva infatti essere riferita al gioco della Tombola e precisamente al momento in cui le concorrenti hanno chiamato l’attrice in confessionale, appurando solo dopo la sua assenza.

