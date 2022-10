Rita, mamma Luca Salatino/ La malattia e la lotta contro il tumore: “Momenti bui…”

Rita, mamma Luca Salatino: la lotta contro il tumore

Mamma Rita è uno dei punti di riferimento più importanti di Luca Salatino. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha parlato spesso di lei sia durante l’avventura sul trono di Uomini e Donne che durante le prime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà. Legatissimo alla famiglia, Luca non ha mai nascosto di aver vissuto un periodo difficile durante gli anni in cui mamma Rita ha lottato contro un tumore. Un periodo davvero difficile per Luca che, nella casa del Grande Fratello vip 2022, si è raccontato svelando i dettagli di quelle che, all’epoca, erano le sue giornate.

“Andavo a trovarla all’ospedale e piangevo sempre. Ha attraversato dei momenti difficili”, ha raccontato Luca tirando fuori la propria emotività e il proprio dolore per la malattia della mamma che ha accolto immediatamente Soraia che sente sempre anche mentre lui è nella casa di cinecittà come ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Rita, mamma Luca Salatino: sorpresa al Grande Fratello vip 2022?

Nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino riceverà un’emozionante sorpresa. Dopo aver già incontrato la fidanzata Soraia Ceruti, è probabile che la sorpresa di questa sera che riceverà Luca sia proprio mamma Rita. Alfonso Signorini ha annunciato che la sorpresa regalerà un momento davvero speciale che emozionerà anche i telespettatori. Dopo aver incontrato la fidanzata Soraia davanti allo specchio, incontrerà mamma Soraia nel giardino della casa del Grande Fratello vip 2022?

Lacrime ed emozioni, dunque, per Luca Salatino che si sta raccontando a cuore aperto nella casa non nascondendo nulla della sua vita, compreso il periodo difficile affrontato per la malattia della mamma.

