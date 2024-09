Teddy Reno è un cantante e produttore discografico italiano e naturalizzato svizzero nato a Trieste l’11 Luglio 1926. E’ sposato con la cantante italiana Rita Pavone ed i due stanno insieme oramai da un’eternità. Teddy Reno ha 98 anni già compiuti ed è sicuramente un pezzo di storia della musica italiana.

Una storia che va avanti da quasi 60 anni e un amore senza fine, Rita Pavone sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo di sabato 28 Settembre 2024. Già recentemente la donna ha raccontato il suo amore per Teddy Reno che negli ultimi tempi – come logico in parte visto l’età avanzata – ha cominciato ad avere problemini di memoria. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi è Teddy Reno.

Teddy Reno è stato un cantautore, ma anche un attore ed ha vinto diversi premi nel corso della sua lunghissima carriera. Teddy Reno e Rita Pavone hanno 19 anni di differenza e questo ha rappresentato tempi addietro un importante problema sia perchè lui era già sposato e sia perchè il padre di Rita era contrario al matrimonio (e infatti non ci andò). I due si sono sposati a Lugano nel 1968 ed hanno avuto due figli, Alessandro e Giorgio.

Una storia molto particolare quella con Rita Pavone e a quei tempi destò molto scalpore. Teddy aveva già avuto una moglie dal quale ebbe anche un figlio e la famiglia di Rita non approvava. Più volte Rita Pavone ha raccontato invece il suo amore per Teddy e una storia che dura da diversi decenni.

Teddy Reno è un cantante proveniente da una famiglia aristocratica, si esibi’ per la prima volta nel lontanissimo 1938 quando cantò la canzone Tu sei Musica ad un concorso a Rimini per dilettanti. Una carriera con grandi successi che lo hanno visto protagonista al Festival di Sanremo dove arrivò rispettivamente secondo e terzo, nel 1953 e nel 1954. Vinse il festival di Napoli nel 1959 e la sua musica riscosse consensi un pò ovunque sul panorama italiano.

Non solo cantante ma anche attore e produttore cinematografico, Teddy Reno si impose anche come attore e prese parte allo storico film Totò, Peppino e la Malafemmina. Prese parte anche a Totò, Peppino e i fuorilegge. Successivamente ha abbandonato o comunque ridotto gli impegni musicali, Negli ultimi anni ha ricevuto diverse onorificenze e Ferruccio Ricordi (Teddy Reno è il suo pseudonimo) è sicuramente parte della storia musicale e cinematografica italiana.

Una lunga storia d’amore e un rapporto nell’eternità tra Teddy e Rita Pavone.