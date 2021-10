Rita Pavone, la malattia e l’operazione al cuore/ “Sono stata toccata da un angelo”

Rita Pavone: la malattia e l’intervento al cuore. La cantante ad un certo punto della sua carriera è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento al cuore. “E’ arrivato un periodo in cui non riuscivo a muovermi bene, avevo anche difficoltà a fare le scale. Un giorno mentre ero in Sicilia prima di un concerto è venuta a trovarmi una sigonora che mi ha regalato un santino che ho messo nel mio reggiseno. Dopo quell’incontro chiesi anche chi fosse quella donna ma sembrava uscita dal nulla” – ha raccontato la cantante che poco dopo ha un malore durante le registrazioni di un programma televisivo. Dopo una serie di controlli ed accertamenti la terribile scoperta: “mi trovarono due occlusioni al tronco dell’aorta e dopo l’operazione mi venne in mente quella donna e quello che mi aveva dato. Dopo quella donna l’ho cercata, anche con appelli in televisione ma non sono mai riuscita a trovare”.

Teddy Reno e figli Rita Pavone/ "L'unico grande amore della mia vita"

A starle sempre accanto in quel momento terribile il compagno Teddy Reno che raccontò: “Rita era alla fine di un tour estivo in cui ha saltato, cantato, ballato: non era mai successo niente», spiega Reno «una decina di giorni fa ha sentito un dolore allo sterno. Ma non abbiamo dato importanza alla cosa, la sera stessa aveva fatto i salti mortali. Poi doveva partecipare alla trasmissione I raccomandati, su RaiUno, accompagnando Fiorella Nolis. A Saxa Rubra alle prove, mentre ballava mi guarda con gli occhi sbarrati, interrompe, fa dieci metri per uscire dalla palestra e si accascia a terra. L’ hanno salvata la sua segretaria, Rossella Ricciotti e il coreografo Fabrizio Maneini con un massaggio cardiaco. Rita era senza conoscenza, non respirava. Poi è rinvenuta, è sopraggiunto il medico della Rai, siamo corsi al pronto soccorso. Sembrava tutto regolare”.

RITA PAVONE/ "Per pagarmi il viaggio a Roma i miei rinunciarono al frigorifero"

Rita Pavone e l’intervento al cuore: provvidenziale l’intervento del marito Teddy Reno

Fu proprio Teddy Reno a prendere una decisione importante per Rita Pavone. Dopo il malore, infatti, il produttore discografico decide di trasportare la moglie all’ospedale di Monza. “In aereo l’ ho portata al Policlinico di Monza. Le hanno fatto la coronarioscopia, negli anni si era formata una placca al centro dell’ aorta e aveva ostruito la circolazione: poteva andarsene da un momento all’ altro. I professori Spagnolo e Acquistapace l’ hanno salvata: quattro ore di intervento, lunedì, le più lunghe della mia vita. Rita ce l’ ha fatta, è fuori pericolo: è entrata nella fase di riabilitazione. Sono felice, per me è come la mia stessa vita” – ha raccontato Teddy Reno.

Alessandro e Giorgio, figli Rita Pavone/ Uno è un artista famoso all'estero

Per fortuna l’intervento è andato alla grande. “Ringrazio dal profondo del mio cuore, ed e’ proprio il caso di dirlo” – sono state le parole della cantante dopo l’intervento – “i professori Salvatore Spagnolo e Flavio Acquistapace e il loro staff che mi hanno salvato la vita, al punto che ora vorrei impegnarmi per la diffusione di una educazione e diagnosi precoce delle malattie di cuore, che possa evitare a tanta gente quello che e’ capitato a me”. Dopo la riabilitazione, la Pavone è partita per un secondo viaggio di nozze con il marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA