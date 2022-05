Rita Pavone stronca la finale Amici 21/ “Ho provato disagio” “Albe dimenticato da tutti”

Amici 21, Rita Pavone commenta la finale e i finalisti: le dichiarazioni critiche su Luigi Strangis

Il grand final di Amici 21, andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, ha riservato ai telespettatori dei colpi di scena ed emozioni al cardiopalmo, come quella della drcretazione del vincitore del circuito canto nonché vincitore finale del talent, Luigi Strangis. Il trionfo del cantautore pop-rock e polistrumentista, in queste prime ore successive alla puntata epilogo dello show di Canale 5, però divide i telespettatori e non solo tra i nip, ma anche tra vip. A pronunciarsi con dichiarazioni aspre sul pupillo di Rudy Zerbi ad Amici 21 – che a detta di Anna Pettinelli sarebbe stato incensato dai 3 giurati al talent Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, per il semplice fatto di suonare la chitarra quando non è stato riconosciito ad Albe la capacità di suonare il piano-è ora Rita Pavone. La popolare cantante del panorama made in Italy della musica è intervenuta in un post su Twitter, dove tra le altre cose, oltre a pronunciarsi parzialmente in negativo sul trionfo di Strangis, non perde occasione per rilasciare commenti anche sugli altri 5 finalisti di Amici 21, elogiando in particolare Albe.

Amici 21, classifica Spotify/ Primeggia LDA, Luigi secondo e...

Quest’ultimo, tra l’altro, e è al centro della polemica web del momento, sollevatasi contro il talent.

Le parole di Rita Pavone sulla finale di Amici 21

“A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordisce la Pavone nel suo intervento sulla finale di Amici 21 -, ma non avere delle grandi voci. Luigi infatti è un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di ” Pietre” mi è piaciuta molto. Ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks”.

Albe, il gesto per Anna Pettinelli dopo Amici 21/ Lei commossa: "Hai vinto"

Poi, l’intervento prosegue con le considerazioni di Rita Pavone maturate sugli altri finalisti di Amici 21: “Amo molto Alex, trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria. Passa con disinvoltura da un genere all’altro ed inoltre scrive belle cose con grande sensibilità. Suona illogico che siano uscite proprio le due sole grandi voci di questo programma. I’m really sorry.Tre dei quattro brani “scritti” per i cantanti, tranne uno, sono classici tormentoni estivi, anche se, nel caso di Sissi, il testo gioca sul suo nome. La voce di Sissi meritava un brano serio, come quello fatto dopo in inglese. Quando si ha una voce come quella di Sissi e le sue personali intuizioni musicali, si dovrebbero “spendere” le giuste forze per trovare, anche se un tormentone estivo, qualcosa di assai più concreto musicalmente.

Amici 21, Albe eliminato: ignorato dalla stampa e bocciato al televoto/ In finale per "errore"? È polemica!

In conclusione del suo post critico, poi, Rita Pavone elogia Albe, il primo eliminato alla finale di Amici 21 : “Ed infine, poi per me Amici è acqua passata, ho provato disagio nel vedere il bravo Albe dimenticato da tutti. Lui, non solo è carismatico, divertente ed intelligente – le sue rime sempre ad hoc – ma è anche un ragazzo generoso. Lo si è visto quando offriva il suo posto a Serena”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA