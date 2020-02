Rita Rusic, ex moglie Vittorio Cecchi Gori/ Nuova lite con Valeria Marini? Faccia a Faccia a Non è la D’Urso

Rita Rusic ha fatto discutere fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 4, ma è solo dopo essere stata eliminata al televoto che ha deciso di aprire certi rubinetti. Primo fra tutti con Adriana Volpe, con cui sembrava aver legato durante le prime settimane. Durante la scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, la produttrice è venuta a conoscenza di alcune parole dette dalla conduttrice in un confessionale, riguardo alla sua maleducazione. “Peccato che io non parlavo con lei e non mi interessava quello che mi stava dicendo”, ha detto la Rusic, “lei si è messa contro di me, senza nessuna ragione. Il problema è che in me ha visto immediatamente una rivale, perchè avevo fatto una copertina dove annunciavano il Grande Fratello Vip, poi ho partecipato a verissimo in rappresentanza delle donne della Casa. Dal suo punto di vista lei si sente più importante e magari lo è anche, non sono io a giudicare, ma ha visto in me una rivale”. La bomba però l’ha scagliata verso la fine del suo intervento: la Volpe si troverebbe in un momento difficile della sua carriera e vita privata, per questo avrebbe deciso forse di sfruttare l’occasione del reality con tutte le sue forze. Oggi, domenica 9 febbraio 2020, Rita Rusic sarà di nuovo ospite del programma serale di Barbara d’Urso per affrontare un’altra sua grande rivale: Valeria Marini. Al fianco dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori, la produttrice infatti risponderà alla showgirl più stellare d’Italia, su cui ha già avuto modo di spendere qualche parola. “Vittorio si è fidanzato con la Marini, dopo un anno e mezzo che ci eravamo separati”, ha detto la scorsa settimana, “quindi il problema non era lui con lei, ma il fatto che i bambini venissero messi in secondo piano e io vedevo la loro sofferenza. Non posso dire chi è stato, ma comunque un rapporto normale non c’è stato ed è una cosa terribile”.

RITA RUSIC, IL RAPPORTO CON VITTORIO CECCHI GORI E IL DIVORZIO MILIONARIO

Vittorio Cecchi Gori ha sempre difeso la sua ex Valeria Marini e di fronte alle accuse fatte da Rita Rusic, sua ex consorte, ha spesso preferito la strada del silenzio. Quando ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità, il produttore però non ha avuto alcun dubbio ad indicare la Rusic come la donna più importante della sua vita. “Normale”, ha detto la produttrice a Live – Non è la d’Urso, “sono la madre dei suoi figli e siamo stati sposati 18 anni e mezzo. Poi noi abbiamo fatto tante cose insieme, creato cose e me ne sono ricordata quando lui era in ospedale in coma”. In quel momento drammatico, la Rusic infatti ha raggiunto l’ex marito in ospedale, accusando di contro la Marini di avergli fatto visita solo pochissime volte. “Diceva cose incomprensibili per tutti, frasi che nessuno riusciva a capire tranne me, che le avevo vissute. Era come conoscere una lingua che nessuno capiva”, ha detto ancora riguardo Cecchi Gori. I riflettori intanto ritornano ad accendersi sulla cifra che la Rusic avrebbe ottenuto grazie al divorzio, un bottino di 4 miliardi delle vecchie lire a fronte di una richiesta iniziale di 2 mila miliardi. A rivelarlo è stato l’Adnkronos in un articolo dedicato sui divorzi dei milionari italiani, redatto tre anni or sono.

