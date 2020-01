Rita Rusic/ Michele Cucuzza:”Ma quindi tu sei un traditore?” (Grande Fratello Vip)

Nella Casa del Grande Fratello Vip Rita Rusic non è solo uno dei concorrenti più noti al pubblico televisivo ma tra i vari inquilini anche una delle personalità più forti selezionate dagli autori del reality show targato Mediaset che questa sera torna su Canale 5: la 59enne attrice e produttrice cinematografica, un tempo sposata a Vittorio Cecchi Gori, ha infatti già fatto molto parlare di sé in queste prime ore, anche in maniera indiretta (basti pensare alla clamorosa rivelazione di un’altra concorrente, Licia Nunez, che si è detta emozionata dal poter conoscere la Rusic dato che per lei è stata sempre una sorta di “sogno erotico”). E i siparietti che hanno visto l’attrice originaria dell’Istria hanno spesso coinvolto Michele Cucuzza: prima per un bacio dato in bocca mentre la bella Rita si era sdraiata per terra durante la puntata che ha di fatto presentato tutto gli inquilini della Casa e poi per uno scambio di battute proprio con il giornalista ed ex conduttore televisivo durante una chiacchierata (qui il link alla clip video) in cui tutti erano in vena di confidenze. “Sono stato sposato e ho combinato tanti casini, ma l’amore è sacro e va protetto” ha rivelato Cucuzza, suscitando la replica stupita della Rusic. A differenza di Adriana che ha provato a comprenderlo e consolarlo, l’ex signora Cecchi Gori gli ha chiesto senza mezzi termini “Ma quindi tu sei un traditore?”, cosa che ha portato l’ex mezzo busto del tg a spiegare che non c’è solo il tradimento a contribuire a rovinare un rapporto ma anche altri modi, quali ad esempio la superficialità.

RITA RUSIC PUNZECCHIA MICHELE CUCUZZA, “MA SEI UN TRADITORE?”

Intanto, in attesa che comincino a nascere le prime liaison nella Casa del GF Vip 4 una gustosa preview di pettegolezzi e dintorni è arrivata proprio da Alfonso Signorini che ha buttato lì qualche briciola che magari qualcuno potrebbe seguire, accendendo i riflettori su Rita Rusis ma anche su Andrea Denver. Infatti pare che in passato tra la 59enne e il modello vi sia stata una storia e la rivelazione da parte del conduttore ha avuto l’effetto di far ipotizzare a qualcuno che nel reality show di Mediaset possa anche esserci un ritorno di fiamma, per quanto clamoroso: “Un informatore mi ha detto che tra di loro c’è stata una certa complicità” ha detto sibillinamente Signorini, lasciando volutamente nel non detto che tipo di complicità ci possa essere stata, e ricordando che i due diretti interessati vivono in quel degli Stati Uniti e nemmeno troppo distanti. Al momento la Rusic e Denver sono entrambi single e questo potrebbe essere un punto a favore di un loro riavvicinamento: e pazienza per i quasi 31 anni di differenza su cui qualcuno ha già puntato il dito dato che i diretti interessati paiono non farci caso e lo stesso Andrea ha rivelato come lui, di base a Los Angeles, a volte vada a trovare la Rusic nella vicina Miami…

QUELLA VOLTA CHE ELEONORA GIORGI LE CEDETTE IL RUOLO IN “ATTILA”…

Seppure in maniera indiretta, Rita Rusic è stata tirata in ballo di recente da Eleonora Giorgi: l’attrice e regista che già era stata una concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e che quest’anno seguirà in televisione le “gesta” del figlio Paolo Ciavarro, ha infatti rivelato nel consueto salottino pomeridiano di Barbara D’Urso un aneddoto che riguarda la 59enne collega. Nel bel mezzo di una discussione in cui gli ospiti tessevano le lodi del figlio della Giorgi per via della sua bella presentazione all’entrata negli Studi di Cinecittà, la 66enne romana ha confermato un episodio legato a proprio alla Rusic: tanti anni fa, infatti, nel 1982 Rita recitò nel cast di “Attila flagello di Dio” (film oramai di culto reso indimenticabile da Diego Abatantuono e per la regia di Castellano e Pipolo) grazie proprio alla Giorgi che rinunciò al ruolo di Uraia in favore proprio della collega che quest’anno ne raccoglie il testimone nel reality show.



