Ritocchini all’Isola dei Famosi? Guendalina Tavassi “Falso”/ “Se c’erano i chirurghi in Honduras restavo!”

Guendalina Tavassi sul caso ritocchini all’Isola dei Famosi: la smentita

Si torna a parlare del caso dei presunti chirurghi plastici presenti in Honduras a disposizione dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Un caso che è venuto fuori qualche tempo fa, quando una dottoressa ha fatto notare il cambiamento di due naufraghe in particolare, Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, adducendolo ad una presunta ‘rifrescata’ grazie a dei ritocchini estetici. Tornata in Italia e venuta a conoscenza della voce, Guendalina Tavassi ha deciso di commentare questa indiscrezione, smentendola con il suo consueto tocco ironico.

“Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro dell’Isola e ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo il chirurgo lì. – ha esordito la Tavassi, concludendo divertita – Ma se avevo il chirurgo, secondo voi, me ne andavo? Il chirurgo sull’Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti imbotoxati”.

Anche Luca Vismara smentisce l’indiscrezione sui ritocchini all’Isola

E se Guendalina Tavassi smentisce simpaticamente la voce circolata nelle ultime settimane sui ritocchini all’Isola dei Famosi, c’è anche un altro ex naufrago ad intervenire sulla questione. Stiamo parlando di Luca Vismara, cantante ed ex allievo di Amici, che ha partecipato all’Isola nel 2019. Anche lui, come Guendalina, ha smentito tutto: “Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”.

