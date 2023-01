Ritorno a Christmas Creek/ Su Canale 5 il film con Tori Anderson

Ritorno a Christmas Creek, film di canale 5 diretto da Don McBrearty

Ritorno a Christmas Creek va in onda su Canale 5 un film dedicato alle famiglie di genere sentimentale romantico oggi, 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 16.50. La pellicola risale al 2018 ed è diretta dal regista Don McBrearty. Gli attori principali sono Tori Anderson, Byron Abalos, Kari Matchett, Stephen Huszar e Janet Porter.

Stardust/ Su Italia 1 il film con Michelle Pfeiffer e Robert De Niro

Kari Matchett è un volto noto dello schermo televisivo americano grazie ai tanti ruoli da lei interpretati in serie tv di successo. Recentemente ha lavorato in un episodio nella seguitissima serie televisiva “The good doctor”, trasmessa anche in Italia. L’attore canadese Stephen Huszar nel 2017 è stato uno dei protagonisti del film “La magia del Natale” dello stesso regista Don McBrearty. Nel 2019 Huszar ha fatto parte del cast del film di genere drammatico “Le indagini di Ruby Herring – Testimone silenzioso” per la regia di Paul Ziller.

Il Burbero/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano protagonista

Ritorno a Christmas Creek, la trama del film

La protagonista della storia di Ritorno a Christmas Creek è Amelia Hughes (Tori Anderson), una giovane che lavora a Chicago nel mondo informatico. Con l’avvicinarsi del Natale, la ragazza rientra nella sua cittadina natale in cerca del reale significato della festività tanto attesa da tutti.

Amelia sta lavorando ad un’app per cellulari smartphone in grado di indirizzare gli utenti ad uno shopping natalizia all’insegna del risparmio. L’idea è buona ma i capi di Amelia bocciano la sua proposta, certi che una cosa del genere renda meno il senso natalizio.

La sposa cadavere/ Su Italia 1 il film di Tim Burton

Delusa, la ragazza parte per la sua città, Christmas Creek, desiderosa di ritrovare i riferimenti della sua infanzia e della sua adolescenza. Rivede lo zio Harry (Steven Weber) che anni addietro aveva litigato di brutto con suo padre provocando la fine di ogni relazione familiare; rivede anche Mike Ruggles, l’amico del cuore della sua infanzia. Il riavvicinamento dei due giovani avrà conseguenze a dir poco inaspettate. La magia del Natale fa breccia nel cuore di Amelia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA