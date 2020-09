Ritorno a Marigold Hotel/ Video, su Rai 2 il film con Dev Patel (oggi, 7 settembre)

Ritorno a Marigold Hotel sarà trasmesso da Rai 2 oggi, 7 settembre 2020, a partire dalle 21.20. Regista, confermato dopo il successo di ‘Marigold Hotel’, è il britannico John Madden, regista di film indimenticabili come ‘Il mandolino del capitano Corelli (Captain Corelli’s Mandolin)’ e, l’anno successivo al nostro sequel, l’ottimo ‘Miss Sloane – Giochi di potere (Miss Sloane)’, un thriller con Jessica Chastain che forse avrebbe meritato più di ciò che realmente ha ottenuto.

Cast nel Marigold Hotel in parte confermato: gente che va e che viene, ma non il protagonista indiano, Dev Patel, londinese ma di chiare origini hindustane, un attore che stupì il mondo con ‘The Millionaire (Slum dog millionaire)’ per poi incontrare nella sua strada trame meravigliose, tra il drammatico e il surreale, l’onirico, come ‘Lion – La strada verso casa (Lion)’ oppure ‘L’ultimo dominatore dell’aria (The Last Airbender). Assieme a Dev Patel, confermata anche la splendida ed eterna Judi Dench, esemplare in tanti film come ‘L’importanza di chiamarsi Ernest (The Importance of Being Earnest)’ o ‘Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children)’ diretta da Tim Burton.

Ritorno a Marigold Hotel, la trama del film

Ecco la trama di Ritorno a Marigold Hotel. Sonni lascia la sua amata India inseguendo il sogno, dopo avere ristrutturato e rilanciato il suo Marigold Hotel, di fare altrettanto negli Stati Uniti ma la sorte, o il karma, vedete voi, non è altrettanto benevola e non ha successo. Con il capo chino, mestamente, torna in India, torna al Marigold Hotel, ora gestito da quella che fu una delle prime clienti entusiaste, decisa a rimanere in India nonostante tutto, Muriel Donnelly.

Sonni è comunque affranto, depresso, anche in amore non riesce a concretizzare la sua relazione con la ragazza che ama, la bella Sunania e Muriel, assieme all’adorabile signora Evelyn Greenslade, cerca in tutti i modi di riportare il sorriso nella vita del ragazzo, aiutandolo a tornare a credere in se stesso, ritrovando quello spirito un pò burlone che convinse allora gli anziani ospiti a rimanere in un Hotel sgangherato ma autentico, vivo. Lentamente le cose tra Sonni e Sunania prenderanno il giusto corso e la vita al Marigold Hotel tornerà a portare luce nelle vite non solo di Sonni, Muriel ed Evelyn, ma di tutti gli anziani e arzilli ospiti, con le loro storie, aspettative, delusioni, illusioni.

Video, il trailer del film Ritorno a Marigold Hotel





