Ritorno ad Angel Falls/ Su Rai 2 il film di Jonathan Wright

Ritorno ad Angel Falls, film di Rai 2 diretto da Jonathan Wright

Ritorno ad Angel Falls va in onda su Rai 2 in onda alle ore 15,30 oggi, 28 dicembre 2021. Si tratta di una pellicola prodotta e diretta negli Stati Uniti per il piccolo schermo. Il film è davvero consono al periodo, divertente e dotato di un ottimo cast e la buona regia del cineasta britannico, nato a Liverpool, Jonathan Wright, il cui lavoro è arrivato tradotto anche in Italia con pellicole come ‘Amore, romanticismo e cioccolato’, ‘Fragranza d’amore’, ‘La parata del Natale’, ‘Natale & altri equivoci’, regista quindi affine all’atmosfera di questo periodo, romantico e divertente nel suo mescolare situazioni frizzanti a sentimenti intensi.

Al suo fianco l’attrice Allison Hossack, da citare soprattutto per ‘Cobra Investigazioni’, ‘I viaggiatori’, ‘Reaper – In missione per il Diavolo’, sette episodi per una mini serie apprezzata dal pubblico nella quale troviamo anche l’attore Bret Harrison.

Ritorno ad Angel Falls, la trama del film: Hannah su tutte le furie

Leggiamo la trama di Ritorno ad Angel Falls. Hannah è su tutte le furie, assolutamente. In quanto editrice della casa editoriale di famiglia, gestendola da anni sempre al meglio, va davvero su tutte le furie quando scopre che il resto della famiglia ha assunto, come consulente, Ryan, un vecchio rivale con il quale Hannah non ha affatto buoni rapporti. Ciò destabilizza lei e la sua tranquillità professionale.

La donna scopre che entro pochi giorni giungerà in città la celebre scrittrice Tina Finnegan, quindi si allea con Ryan per portarla nel roster della sua casa, sperando così di piazzare quel colpo editoriale che darebbe ancora più celebrità alla sua produzione.

I due si alleano ma subentra un problema: Tina Finnegan ha perso la sua verve e la voglia di scrivere, sembra davvero avere appeso la penna al chiodo ma intervien un angelo, quell’angelo natalizio in grado di portare la magia nelle persone e il suo intervento darà di nuovo sprint alla creatività di Tina, e, ma questo lo immaginavate, la scintilla romantica tra Hannah e Ryan.

