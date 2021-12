Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale/ Su Canale 5 il film con Bill Lake

Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale, film di Canale 5 diretto da Jonathan Wright

Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale sarà messo in onda oggi, 31 dicembre, alle ore 14:45 in prima tv su Canale 5. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2018 e che appartiene ai generi sentimentale e romantico. Il regista di questo film risulta essere Jonathan Wright mentre gli sceneggiatori di questo film sono B.E. Brauner e James Iver Mattson.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come Ashley Williams, Corey Sevier, Genelle Williams, Laura Miyata, Jefferson Brown, Art Hindle e Bill Lake. Le musiche di questo film sono state realizzate da Christopher Guglick mentre la fotografia è stata messa a punto da Rudolf Blahacek.

Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale, la trama del film: una pilota coraggiosa

Leggiamo la trama di Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale. Zoey Hathaway è una pilota coraggiosa e attenta. Si dimostra anche molto indipendente e sogna di volare tra i cieli libera e spensierata. Tuttavia, improvvisamente Zoey riceve un regalo inaspettato. Infatti, la ragazza eredita dallo zio il ranch in Alaska. Nella fredda regione dei ghiacci, Zoey si ritroverà ad affrontare una realtà tutta nuova. La giovane non è abituata queste temperature e poi in Alaska ci sono diverse regole da rispettare per gestire un ranch al meglio.

Ad ogni modo, la ragazza non si perde d’animo e decide di accettare l’eredità dello zio. Comunque, dopo poco tempo, Zoey decide di vendere il ranch per poter comprare un aeroplano e realizzare il suo sogno di una vita. Le cose sembrano complicarsi poco dopo, ma ben presto potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quelle che sembravano per la ragazza.

Difatti, i suoi pianni devono essere ricalcolati dopo aver fatto la conoscenza di Alec Wynn, un ragazzo che lavora al ranch. A poco a poco, Zoey sembrerà essere sempre più attratta da questo ragazzo e magari potrà pensare di seguire il cuore piuttosto che la mente. Inoltre, Zoey avrà un problema anche con le renne della città. Insomma, tra diverse peripezie, Zoey scoprirà un nuovo futuro che fino a quel momento non aveva preso in considerazione.

