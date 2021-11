Riunione no vax in Chiesa: Don Gino Pierosara rimosso/ “Covid non esiste”

E’ stato rimosso dal suo incarico il parroco No Vax di San Sebastiano Martire di Marischio di Fabriano (Ancona), don Gino Pierosara. Una provocazione costata carissima, quella che lo stesso prete aveva organizzato lo scorso 7 novembre, come ricorda l’edizione online di Libero, ovvero, una vera e propria riunione di non vaccinati in chiesa, con tanto di zero mascherine al seguito. Una sfida al sistema, e nel contempo un potenziale enorme pericolo per la comunità intera, visto il periodo di pandemia di covid, e alla fine il vescovo di Fabriano-Matelica, Monsignor Francesco Massara, ha optato per la rimozione dello stesso.

SERENA MOLLICONE/ L'ex amante del brigadiere Tuzi: "L'ho vista più volte in caserma"

All’incontro organizzato dal parroco no vax si erano presentate circa un centinaio di persone, fra cui un ginecologo che era già stato radiato dall’Ordine nel 2019. “La decisione – si legge in una nota della Chiesa relativa alla rimozione del parroco – per il pericolo causato dall’assembramento di decine di persone prive di mascherina e di distanziamento”. L’incontro no vax organizzato dal prete era divenuta notizia sulla bocca di tutti, al punto che in rete sono iniziati a circolare alcuni video virali, come ad esempio quello in cui i presenti ringraziano una professoressa “che ci ha ricordato Norimberga e i campi di sterminio, qualcosa che mi ha ferito il cuore”.

Salmaso: “Terza dose? Meglio convincere i no vax”/ “Non tutti sono 'radicali'”

DON GINO PIEROSARA, PARROCO NO VAX DI FABRIANO RIMOSSO DAL SUO INCARICO: I DETTAGLI

Monsignor Massara ha aggiunto che la conferenza in questione “si è svolta in violazione delle norme governative ed ecclesiastiche sul contenimento e la prevenzione della pandemia, come testimoniato in un video dallo stesso conferenziere. Si è così venuta a determinare una grave infrazione delle disposizioni e delle norme da rispettare nei luoghi di culto e parrocchiali”.

Il vescovo ha poi voluto esprimere la sua vicinanza alla “comunità di Marischio confidando che torni presto la serenità” e chiedendo “scusa a quanti hanno avuto disagio da questa dolorosa vicenda”. A seguito della decisione presa, per Don Gino Pierosara decade “contestualmente anche dall’incarico di esorcista diocesano”, con effetto immediato. Durante l’incontro don Gino Pierosara aveva rilasciato delle frasi alquanto discutibili, come ad esempio “Il covid non esiste” ma anche “Bergoglio non è il vero Papa”.

"Intercettazioni, trojan ledono privacy"/ Marini (costituzionalista): "Van ripensate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA