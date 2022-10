Rivelazioni shock di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: cosa dirà?/ La verità su depressione e crisi

MARCO BELLAVIA, RIVELAZIONI CLAMOROSE AL GF VIP 2022: DI COSA SI TRATTA?

Marco Bellavia sarà il grande protagonista della puntata di stasera del Grande Fratello Vip. A svelarlo in anteprima assoluta è stata la conduttrice Mediaset Federica Panicucci nel corso del suo programma “Mattino Cinque”, anticipando così che gli atti di bullismo commessi da alcuni inquilini della Casa contro l’ex volto di “Bim bum bam” saranno nuovamente discussi e commentati. Solo che, a differenza della volta scorsa, a parlarne sarà proprio il diretto interessato, che interverrà durante la diretta di Canale 5.

In particolare, sono state queste le parole con cui la presentatrice ha annunciato l’apparizione odierna di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: “Vi diamo una grande esclusiva su quanto succederà stasera. Vi do un’anticipazione. Marco Bellavia romperà il silenzio. Questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Ci saranno delle rivelazioni clamorose, quindi, mi raccomando, tutti sintonizzati”.

MARCO BELLAVIA PARLERÀ STASERA AL GRANDE FRATELLO VIP: COSA SUCCEDERÀ?

La notizia positiva, senza dubbio, è che Marco Bellavia abbia accettato di parlare durante la puntata del Grande Fratello Vip per fare sentire la propria voce su quanto avvenuto nella Casa e fare chiarezza sul suo attuale stato di salute, più che altro a livello psicologico. Il suo manager, Tony Toscano, ha dichiarato ad “Adnkronos” che Marco Bellavia “è sereno e tranquillo” e che il suo obiettivo è quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo, quindi parrebbe che la voglia di rialzarsi e di combattere da parte dell’ex gieffino fortunatamente ci sia e sia più forte del male oscuro.

Ovviamente, questa sera potrebbe andare in scena una sorta di Marco Bellavia contro tutti (o quasi): è presumibile che Alfonso Signorini, con tutta la delicatezza del caso, gli chieda non soltanto un riepilogo di quanto avvenuto, ma anche di indicare i responsabili delle vessazioni, con i quali potrebbe a quel punto aprirsi un confronto a distanza…











