Riviera 2, ci sarà? / Anticipazioni e trama della seconda stagione: new entry per Georgina

Ci sarà Riviera 2? Tutte le ultime notizie

La seconda stagione di Riviera è già certezza. Su Sky Atlantic infatti, la serie che si concluderà stasera su Canale 5 con le battute iniziali, sta già mandando in onda i nuovi episodi a partire dallo scorso 3 luglio. Se la domanda che vi state facendo in questo momento è: “Vedrò ancora le emozionanti avventure di Georgina?”, sappiate che la risposta è “Sì”. La trama della seconda stagione sarà composta anch’essa da dieci episodi e ripartirà esattamente da dove si interromperà la prima di questa sera. Georgina (Julia Stiles) ammazza Adam (Iwan Rheon), considerato il responsabile della morte di Constantine (Anthony LaPaglia). La barca dove si trovavano i due però, verrà coinvolta in una bufera e questo non permetterà alla donna di disfarsi del corpo in quanto verrà travolta da un’onda anomala e successivamente tratta in salvo da Daphne Al-Qadar (Poppy Delevingne), giovane sposa in luna di miele sul suo yacht con il marito, il filantropo Raafi (Alex Lanipekun).

Riviera 2, la trama della seconda stagione

La coppia che salverà Georgina dalla morte, diverrà ben presto molto amica della protagonista. Con questi presupposti inizieranno le nuove dinamiche di Riviera 2, dopo il finale di stagione in onda oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Daphne, nonostante l’amicizia, pare che non sia così inoffensiva come invece appare. In particolare sua madre, Lady Cassandra (Juliet Stevenson), porterà dell’evidente caos nella vita di Georgina che, intanto, non dovrà dimenticarsi delle sue passate battaglie. Se la trama della seconda stagione vi sta già stuzzicando, sappiate anche che i Clios continueranno a tramare, in particolare Irina (Lena Olin), sicura che la donna sia implicata nella sparizione di Adam. Non solo: i sospetti verso Georgina aumenteranno notevolmente quando la famiglia scoprirà anche la bugia sul passato negli Stati Uniti. Un salto indietro che verrà alla luce per merito della presenza di Jeff Carter (Will Arnett), zio di Georgina.

