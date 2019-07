RIVIERA / Anticipazioni 11 luglio 2019: la verità su Georgina (finale stagione)

RIVIERA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 11 luglio 2019, Canale 5 trasmetterà gli ultimi quattro episodi della serie tv Riviera, in prima visione. Saranno il 7°, l’8°, il 9° ed il 10°, dal titolo “The Gift“, “The Key“, “An Eye for an Eye” e “In the Sight of All “. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: grazie a Robert (Adrian Lester), Georgina (Julia Stiles) riesce ad entrare nella safe room e trova dei documenti che la riguardano. Ancora non riesce a credere che Constantine (Anthony LaPaglia) possa essere diverso dall’uomo di cui si è innamorata. Robert ipotizza quindi che possa essere ancora vivo e che abbia voluto fuggire a qualcuno che voleva ucciderlo. Georgina però rifiuta di valutare questa possibilità, ma si convince che il socio del marito, Jon Brandeis (Igor Skreblin), possa sapere la verità. Intanto, Nadia (Nora Arnezeder) viene rintracciata dai suoi mandanti e le viene imposto di risolvere la parte mancante della missione. Seguendo le tracce dei dipinti, Georgina e Robert scoprono che le opere sono nascoste in un caveau di Constantine. Intanto, Irina (Lena Olin) informa Christos (Dimitri Leonidas) che esiste un modo per eliminare Negrescu (Igal Naor) dagli affari. Adam (Iwan Rheon) chiede invece a Georgina di uscire a cena, prima che lei scopra chi è Brandeis.

Delormes (Amr Waked) trova un modo per nascondere Fatima agli uomini di Negrescu. Robert invece scopre che qualcuno ha svuotato i conti di Brandeis: Georgina decide quindi di affrontare Christos. Lo tramortisce e lo rinchiude nella safe room, mentre Nadia riesce a fuggire ancora ai suoi aguzzini. In un momento di sconforto, Georgina si lascia andare ad un abbraccio di Adam, ma frena subito le sue avance. Mentre i Clios danno un gala con tutti i finanziatori, l’Interpol organizza un blitz per prelevare tutte le opere previste per l’asta. Grazie a Christos, Georgina scopre solo che Elena è morta e che non era a conoscenza dei conti del padre. Adam invece viene aggredito da Nadia, da cui sfugge quando la donna uccide il capo della sicurezza.

Durante l’interrogatorio, Adam nega di aver visto Antal (Eriq Ebouaney) dopo l’inizio della festa. Evita così di dire di aver visto Nadia, ma Delormes conferma la sua presenza al party grazie alle telecamere. Georgina convince poi Irina a portare Christos in riabilitazione, mentre Robert viene avvisato del mandato dell’Interpol per il caveau. Decide quindi di tornare dal pittore e farsi consegnare con l’inganno cinque dipinti. Nel frattempo, Georgina rivela tutte le novità ad Adam, dal riciclaggio di denaro fino alla verità su Elena, il nome di un file. Il ragazzo le confessa poi la verità su Antal e la bacia, ma Georgina lo allontana. Mentre Nadia viene catturata da Negrescu, l’Interpol trova nel caveau i dipinti falsi, ma anche l’estratto conto dei Clios che permette l’arresto di Georgina.

RIVIERA ANTICIPAZIONI 11 LUGLIO 2019

EPISODIO 7, “THE GIFT” – L’Interpol è ancora con il fiato sul collo a Georgina, anche se dovrà allentare la sua presa. Questo darà la possibilità alla donna e Robert di chiudere il cerchio con le loro indagini. Nel frattempo, Irina decide di incontrare di nuovo Negrescu e gli confida uno scottante segreto di famiglia.

EPISODIO 8, “THE KEY” – Qualcuno minaccia Georgina e la spinge a chiedere aiuto ad un alleato improbabile. Christos intanto continua a trascorrere le sue giornate in riabilitazione e l’incontro con una ragazza sembra dargli qualche motivazione in più. Purtroppo la relazione con la sconosciuta rischia di mettere in pericolo la sua vita.

EPISODIO 9, “AN EYE FOR AN EYE” – Georgina deve fare di tutto per mantenere al sicuro la sua famiglia e per questo sarà costretta a superare dei confini ben precisi. Con la sicurezza che dopo aver oltrepassato la linea, non potrà mai più ritornare indietro. Nel frattempo, Delormes scopre contro chi sta combattendo e cerca di farli fuori dai giochi.

EPISODIO 10, “IN THE SIGHT OF ALL” – Con la tragedia sempre più vicina ai Clios, Georgina decide di fare un passo avanti per proteggere i suoi familiari dall’imminente pericolo. Per poter allontanare i suoi avversari, dovrà però scegliere di affrontarli in modo diretto.



