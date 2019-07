RIVIERA / Anticipazioni 4 luglio 2019: un ospite inatteso alla festa…

Il finale di Riviera si avvicina a grandi passi e questa sera su Canale 5 l’appuntamento è con Georgina ma, soprattutto, con tre nuovi episodi che regaleranno al pubblico nuovi dettagli su quanto è successo in passato al marito ma, soprattutto, su quello che lui nascondeva. Presto la polizia potrebbe mettere le mani su una serie di prove che potrebbero cambiare tutto ma la novità della serata sarà l’arrivo di un ospite inatteso proprio al gala della famiglia Clios. Le cose per la bella protagonista sono destinate a peggiorare nei nuovi episodi e tutto perché Georgina potrebbe davvero finire con le spalle al muro proprio per tutto quello che il marito è stato in grado di fare. Forse sarà lei a doversi accollare tutte le sue colpe secondo quanto si evince? Le intenzioni di Jukes sembrano proprio questo ma dopo i nuovi episodi tutto potrebbe cambiare. (Hedda Hopper)

RIVIERA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 4 luglio 2019, andranno in onda tre nuovi episodi della serie tv Riviera, in prima visione per le reti in chiaro. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo “Family Paintings“, “Elena” e “Artist’s Work“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Constantine (Anthony LaPaglia) osserva la moglie Georgina (Julia Stiles) mentre dorme e poi parte per un viaggio, nascondendole che in realtà sarà ad un party su uno yacht con un oligarca russo. Mentre Georgina si trova ad un’asta, Costantine osserva una giovane escort gettarsi dal ponte della barca, poco prima che un’esplosione uccida tutti i presenti. In quel momento, il figlio Christos (Dimitri Leonidas) si trova con alcuni finanziatori per parlare del mercato dell’arte. Sarà lui a comunicare in seguito alla matrigna che il banchiere è morto, mentre Delomers (Amr Waked) trova la ragazza dello yacht priva di sensi su uno scoglio vicino Monaco. Irina (Lena Olin) torna a casa per occuparsi della famiglia del primo marito ed i suoi sospetti ricadono su Georgina, mentre cerca di impedire che la figlia Adriana (Roxane Duran) si faccia del male. Dopo il funerale, il figlio del russo, Grigory (Daniil Vorobyov) le riferisce che l’esplosione nasconde un omicidio e che il responsabile potrebbe essere uno dei presenti. Mentre qualcuno la tiene sotto controllo, la donna scopre da Irina che il marito aveva un appartamento segreto.

Irina cerca di convincere Christos a prendere le redini dell’impero del padre, mentre Georgina scopre che il marito aveva fatto costruire una camera blindata in cantina. Più tardi, Irina convince il suo amante, il Commissario, a metterla al corrente delle indagini. Intanto, Georgina cerca un modo per entrare nel pc del marito e trova quasi per caso un nominativo che potrebbe rivelare chi acquistava i quadri dei Clios prima di lei. Conclude alla fine che Robert (Adrian Lester) aveva aiutato Costantine a falsificare i dipinti di nascosto. Georgina inizia a sospettare inoltre che il banchiere potrebbe aver fatto finta di morire per sottrarsi ai creditori. Nei giorni seguenti, uno sconosciuto aggredisce la moglie di Delomers, che incolpa Grigory. In realtà è stato uno dei maggiori finanziatori dei Clios a minacciare il poliziotto. Durante la lettura del testamento, la famiglia viene informata che l’intero patrimonio verrà congelato per via delle indagini dell’Interpol.

Nadia (Nora Arnezeder) si riprende dal coma, mette fuori combattimento un’infermiera e fugge. Intanto, Georgina chiede a Christos di entrare nella camera blindata, ma riceve un rifiuto. Chiede quindi a Robert di poter parlare con il falsario e quando i toni si scaldano punta la pistola contro Lucas (Peder Thomas Pedersen). Scopre così che ha realizzato la copia del dipinto per conto di Constantine, perché lo vendesse al russo. Dopo un interrogatorio di Jukes (Phil Davis), Christos incontra la sua amante e le chiede di avere un incontro con il padre perché investa nell’azienda Clios. Georgina invece chiede a Robert di aiutarla ad aprire la camera blindata. Organizza quindi una cena con la famiglia per lasciarlo agire indisturbato, ma Christos interrompe tutto prima del tempo e si ubriaca al club, dove perde tutti i soldi e l’auto. Robert alla fine riesce ad aprire la stanza segreta, dove trova una brandina e poco altro.

ANTICIPAZIONI RIVIERA EPISODI 4 LUGLIO 2019

EPISODIO 4, “FAMILY PAINTINGS” – Nella safe room del marito, Georgina trova un file che raccoglie tutti gli archivi personali di Costantine. La sua speranza è di trovare un indizio che le sveli con chi fosse in affari il banchiere. Intanto, Delormes riesce ad ottenere delle prove per inchiodare Negrescu, mentre cerca di scoprire il nome della escort fuggita dall’ospedale. Irina manipola invece Jakob a suo piacimento per sapere prima degli altri il risultato delle indagini.

EPISODIO 5, “ELENA” – La Clios Foundation dà il via al suo famoso gala, che Georgina intende sfruttare per riuscire a centrare il suo bersaglio: Christos. La sua intenzione è infatti rinchiuderlo nella camera blindata per spingerlo a confessare. Dovrà fare i conti tuttavia con l’arrivo di un ospite inaspettato. Elena ha deciso infatti di infiltrarsi alla festa, mentre Adam è sempre più vicino alla matrigna e la Polizia sembra fare dei passi in avanti con il caso.

EPISODIO 6, “ARTIST’S WORK” – In seguito agli eventi avvenuti al gala, la famiglia Clios viene di nuovo interrogata dalla Polizia. Nadia intanto si spinge oltre i limiti, mentre Christos si trova in ospedale. Quando i resti dello yacht vengono ritrovati, Delormes è convinto che presto potrebbe esserci una svolta nelle indagini. Nel frattempo, Irina inizia a sospettare di Christos per via di alcuni lividi sul suo polso, mentre Adam fa delle nuove avances a Georgina.



