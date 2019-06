Riviera, serie tv/ Anticipazioni 26 giugno 2019: Georgina perde il marito in circostanze sospette

RIVIERA: LA SERIE TV, TRAMA E CAST

Sbarca in chiaro su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 26 giugno 2019, la serie tv thriller Riviera in prima visione. Andranno in onda i primi due episodi, “Villa Carmella” e “Countefeiters“. A guidare lo show sarà Georgina, una ricca e affascinante donna che avrà il volto dell’attrice Julia Stiles. Dieci puntate che faranno immergere il telespettatore nei paesaggi mozzafiato della Costa Azzurra, seguendo una trama mistery in cui l’ambiguità è in primo piano. Villa Carmella nasconde segreti che non possono essere confessati e amori sussurrati a bassa voce. Sono le donne come Georgina ad avere in mano il potere, anche grazie al matrimonio con il marito Costantine Clios, intepretato da Anthony LaPaglia. Un colpo grosso per la giovane esperta d’arte, che tuttavia subirà un forte shock quando scoprirà che il consorte è morto. Le circostanze tuttavia non sono molto chiare e questo le darà modo di farsi strada in un labirinto di misteri, al fianco di Irina Atman, la prima moglie del marito interpretata da Lena Olin. A completare il cast ci saranno i figli dei due ex coniugi, Adam (Iwan Rheon), Adriana (Roxane Duran) e Christos (Dimitri Leonidas). Tre giovani rampolli molto diversi fra loro, soprattutto per quanto riguarda i due maschi della famiglia Clios. Adam infatti è uno scrittore, mentre Christos ha scelto di raccogliere il testimone del padre, guidando il suo impero. Non sarà così semplice per Georgina riuscire ad avere una relazione con entrambi, visto che Adam cova un grande risentimento che lo porta ad eccessi e imprevisti. Christos invece è dipendente dall’eroina ed anche se Adriana sembra la più innocua delle tre, così simile alla determinata madre, in realtà rappresenta la complessità fatta persona. In ruolo minore, vedremo ruotare attorni ai personaggi principali tanti volti in secondo piano. Fra questi Robert (Adrian Lester), il vecchio amico della protagonista e mercante d’arte, con il vizio per le opere contraffatte e rubate. Sulle sue tracce c’è Jukes (Phil Davis), un investigatore inglese che lavora per l’Interpol. La famiglia di Georgina potrà contare inoltre sulla presenza dello zio Jeff (Will Arnett), mentre sullo sfondo sarà presente un’altra famiglia capitanata da Lady Cassandra (Juliet Stevenson). Gli Eltham sono guidati dal facoltoso imprenditore Raafi Al-Qadar (Alex Lanipekun), marito della figlia di Cassandra, Daphne (Poppy Devigne), che a sua volta è la sorella gemella di Nico (Jack Fox).

RIVIERA ANTICIPAZIONI DEL 26 GIUGNO 2019

EPISODIO 1, “VILLA CARMELLA” – Lo yacht su cui viaggia l’oligarca russo Alexei Litvinov esplode mentre si trova a largo di Monaco. La Polizia francese decide di avviare le indagini in gran segreto, mentre Grigory, il figlio di Alexei, decide di diffondere la notizia. A bordo del mezzo c’era anche Constantine Clios, il ricco banchiere e marito di Georgina, morto mentre era impegnato in un incontro molto losco di cui la famiglia non era a conoscenza. Nel frattempo, Christos e Georgina decidono di prendere le redini dell’impero d’arte del defunto. Una doppia vita che diventerà un intreccio di sangue fra la famiglia di Gregory e i Clios.

EPISODIO 2, “COUNTEFEITERS” – L’Interpol inizia ad indagare sui documenti di Constantine: qualcosa non quadra. L’inchiesta viene affrontata con estrema velocità e Georgina ne viene subito informata. Intanto, Irina decide di fare le sue mosse per assicurarsi un posto a Riviera e continuare a mantenere il potere a cui è abituata da tempo. La donna sceglierà infatti di fare un accordo pericoloso con una figura di spicco della malavita locale. Nei primi minuti della premiere diffusa su Mediasetplay assistiamo ai momenti precedenti alla tragedia. I Clios sembrano una coppia come tante altre, immersa nel lusso della loro splendida villa. Nelle ore successive, Costantine raggiunge lo yacht del russo che si trova nelle acque di Monaco. In quel momento, Georgina partecipa ad un’importante asta d’arte che si svolge a New York. Christos invece si prepara a fare un discorso importante ad alcuni finanziatori. Dopo aver sentito il marito al telefono, Georgina deve dire addio ad un grande affare. Constantine invece si trova ancora a bordo dello yacht quando il mezzo esplode travolgendo tutti gli invitati presenti. Clicca qui per guardare il promo di Riviera.



