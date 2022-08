Rkomi e Paola Di Benedetto: è finita per Blanco?/ Sbotta “Il gossip non mi scoccia”

Rkomi e Paola Di Benedetto: è finita per Blanco?

Rkomi tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022. Il cantante, nuovo giudice dei X Factor, dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato il suo anno magico soffermandosi anche sulla vita privata. E’ notizia delle ultime settimane del suo flirt con Paola Di Benedetto, la ex vincitrice del Grande Fratello Vip. I due sono stati immortalati in diverse occasioni insieme e in compagnia di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia però è già scoppiata, visto che proprio il cantautore di Insuperabile sul possibile flirt tra Blanco e la ex Madre Natura ha detto: “di Blanco e Paola non so nulla. Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

Le parole del cantante non sono piaciute alla Di Benedetto che ha commentato dalle Instagram Stories dicendo: “oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Che dire: una chiarissima frecciata all’ex!

Rkomi: “è importante sognare ma essere anche realisti”

A parte la parentesi gossip e Paola Di Benedetto, Rkomi è la rivelazione musicale dell’anno. Il cantautore di Taxi Driver, il disco più venduto dell’anno, dalle pagine del Corriere della Sera si è raccontato a cuore aperto rivelando: “a 18 anni, sbagliando, ho lasciato la scuola senza diplomarmi e sono andato subito a lavorare. I ricordi di quelle giornate sono comunque bellissimi, la fatica non pesava. E poi non ero solo a credere in questo sogno astratto della musica, ero in compagnia di giovani scappatelli come me, ero con Tedua — siamo anche stati coinquilini — e Sfera. Il mio dispiacere è non essere tanto erudito, tendo a essere un credulone, ma almeno in una cosa sono stato intelligente: ero consapevole che bisognasse lavorare per sentirsi liberi di dire: “Mamma, voglio fare musica”.

Il cantante però è sempre stato con i piedi per terra: “perché è importante sognare ma essere anche realisti; dovevo lavorare e pagarmi l’affitto per poter cantare; tre anni dopo ce l’abbiamo fatta tutti e tre”. Parlando di successo e svolta ha poi aggiunto: “prima ancora della musica, è arrivata con il Muay thai, la boxe thailandese. Ho incontrato Giacomo, che non vuole farsi chiamare maestro, ma è una persona con un passato simile al mio che aveva trovato un perché nella sua vita grazie a questa disciplina non solo fisica ma anche molto meditativa. Lo vedevo in pace, lui mi ha dato forza, fiducia, da quando io ho cambiato prospettiva la visione del mondo si è trasformata e le cose hanno iniziato a girare meglio”.

