Rkomi, nuova fidanzata dopo Paola Di Benedetto?/ “Abbracci con l’ex velina”: la segnalazione

Rkomi dimentica Paola Di Benedetto con una misteriosa bionda? La segnalazione

Sarebbe già finita la storia nata tra Paola Di Benedetto e Rkomi. La conduttrice e il cantante si sarebbero detti addio pochi giorni fa, come svelato da the pipol gossip, che ha inoltre rivelato le motivazioni della rottura: “È stato lui a lasciare la bellissima Paola con un sms. Il motivo alla base sembrerebbe che lui fosse allergico alla sovraesposizione mediatica al gossip. La storia è definitivamente chiusa.” La storia che sembrava pronta ad infiammare il gossip estivo è dunque già al capolinea e a dimostrarlo ci sarebbe anche un altro importante indizio.

Rkomi/ I successi e la rottura con Paola di Benedetto, centra Blanco?

È l’esperta di gossip Deianira Marzano a pubblicare nelle ultime ore la segnalazione di una follower che vede Rkomi in compagnia di una bella donna che non è però Paola Di Benedetto.

Rkomi, abbracci 'con l'ex velina' ma…

Nello scatto segnalato da una utente e poi pubblicato da Deianira sul suo profilo Instagram, Rkomi è in compagnia di una ragazza bionda. I due, secondo la segnalazione, si sarebbero abbracciati, mostrando di avere un’intesa più che amichevole. A dare qualche indizio in più sulla ragazza in foto è poi proprio la Marzano, che tuttavia smorza il gossip, parlando di amicizia: “Pare che lei sia un’ex velina di 15 anni fa, ma sicuramente sono amici”, scrive l’esperta. Poi avvalora la sua tesi, scrivendo che “Tra l’altro lei è sposata all’estero e credo che lo sia ancora”. Rkomi, dunque, sarebbe ancora single e le effusioni segnalata dall’utente sarebbero quelle tra due amici. Sarà davvero così?

Paola Di Benedetto asfalta Denis Dosio/ "Rinchiudetelo, con le patatine ha..."

Rkomi al Tim Summer Hits 2022/ Allontana il gossip con la musica, ma...

