Rkomi/ “Sanremo? Mi sentivo a casa su quel palco, ma emotivamente ho faticato”

Rkomi, la sua Insuperabile tra i brani più ascoltati

Rkomi è tra i protagonisti dell’evento musicale di Radio Zeta Future HIts live, il primo festival della generazione zeta in programma giovedì 9 giugno al Parco della Musica Ennio Morricone. Il cantante di “Insuperabile” si gode il suo momento d’oro: dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2022, Rkomi è uno degli artisti più ascoltati del momento. Le sue canzoni sono delle hih e il suo album continua ad essere uno dei più venduti. Non solo, il cantante sarà il prossimo giudice di X Factor ed è il personaggio del momento per via della sua presunta storia d’amore con Paola Di Benedetto.

Intervistato da GQ, il cantante ha parlato proprio del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e di quanto è nata l’idea di parteciparvi: ” sono affascinato dalle cose non ovvie, le sfide. Parlando con il mio team avevo già mostrato curiosità, interesse, pertanto Sanremo mi chiamava da praticamente un anno. Arrivavo da un tour molto importante per me e la mia crescita, sia a livello teorico-musicale, che a livello di come si affronta un palco. Volevo qualcosa che mi mettesse in difficoltà. Il palco di Sanremo”.

Rkomi dopo Sanremo: “sono contento dell’esperienza”

La partecipazione di Rkomi a Sanremo 2022 non è passata inosservata. Il suo brano “Insuperabile” ha conquistato critica e pubblico diventando una delle canzoni più ascoltate della kermesse. La sua prima volta a Sanremo non è stata però una passeggiata: “in termini fisici, mi sentivo a casa su quel palco. Emotivamente, invece, ho faticato. Ma ho sempre faticato”. Non solo, il cantante parlando anche della dimensione live ha rivelato: “ancora oggi, ai miei concerti, ho bisogno di carburare: sicuramente il pezzo in cui rendo di più non è il primo che canto. Sono sempre molto emozionato, sento la pressione di dover far bene, questa cosa probabilmente non cambierà mai. A Sanremo, ogni sera, canti solo il primo pezzo. Hai un brano”.

Una cosa è certa: Rkomi è felicissimo della sua esperienza sanremese. “Ma in realtà io sono contento dell’esperienza. Ho da poco imparato a riguardarmi. Ovviamente non sono fiero e orgoglioso al massimo, ma non mi vergogno di come ho approcciato quel palco. Ho visto un ragazzo genuino che sta imparando a conoscersi, guardandomi con un occhio esterno” – ha detto il cantante.











