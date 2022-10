Robbie Coltrane è morto/ Addio a Hagrid di Harry Potter: il ricordo di Daniel Radcliffe

Robbie Coltrane è morto: è stato l’indimenticabile Hagrid nella saga di film di Harry Potter

I fan della serie Harry Potter alzerebbero ora la bacchetta al cielo per onorare la morte dell’amato Rubeus Hagrid. Robbie Coltrane, famoso per aver interpretato il gigante buono della serie di film tratti dalla saga di J.K.Rowling, è morto all’età di 72 anni. L’attore è morto a causa di un arresto cardiaco.

A rendere pubblica la notizia della sua morte è stata la sua agente, che attraverso un comunicato ha dichiarato: “Verrà probabilmente ricordato per decenni grazie al suo ruolo nella saga di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo, per il quale ha ricevuto fiumi di lettere ogni settimana da parte dei fan per oltre 20 anni”. Coltrane va ricordato per aver anche preso parte ai due di James Bond GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999).

Robbie Coltrane è morto: il ricordo di Daniel Radcliffe

Tanti i colleghi e le persone a lui care che in queste ore stanno spendendo parole di stima e di affetto per lui. Non mancano quelle di Daniel Radcliffe, che in Harry Potter interpreta il maghetto protagonista. “Robbie è stata una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini sul set”, ha detto al Post l’attore.

Ha poi aggiunto: “Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui che teneva alto il morale sul prigioniero di Azkaban, quando ci nascondevamo tutti per ore dalla pioggia torrenziale nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale”, ha ricordato. E infine: “Mi sento incredibilmente fortunato ad aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui e sono molto triste per la sua morte. Era un attore incredibile e un uomo adorabile”.

