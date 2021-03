Robert Aaron Long, killer strage Atlanta: chi è/ 21enne religioso “problemi sessuali”

Quella avvenuta ad Atlanta e costata la vita a otto persone, quasi tutte donne asiatiche che lavoravano in centri massaggi, è stata ribattezzata come la prima strage da armi da fuoco dell’era Biden. Sin da subito è stato sospettato un giovane uomo bianco, Robert Aaron Long, 21 anni, che la polizia ha sottoposto sin da ieri ad un lungo interrogatorio. Tre in tutto gli attacchi anche se, come spiega Corriere della Sera nell’edizione online, la polizia resta cauta sul movente. Non si esclude infatti che il killer possa aver agito per ragioni personali. Interrogato dalla polizia, infatti, Robert Aaron Long, ora in arresto, ha parlato di dipendenza sessuale e considerava i luoghi colpiti come posti di tentazione.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri quando attorno alle 17.00 ha colpito il salone di massaggi Young Asia Massage. Si è poi spostato in un’altra zona della città prendendo di mira due centri simili ed aprendo il fuoco, uccidendo sette donne ed un uomo bianco, raggiunti da numerosi proiettili. Quindi il killer si è dato alla fuga a bordo della sua auto per poi essere intercettato 200 chilometri dopo. Quindi si è lasciato arrestare senza opporre resistenza.

ROBERT AARON LONG: CHI È IL KILLER DELLA STRAGE DI ATLANTA

Nelle passate ore le autorità hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno assunto una linea estremamente prudente su cosa possa aver innescato la strage. Inizialmente era stato ipotizzato il movente dell’odio razziale nei confronti della comunità asiatica, negli ultimi mesi sotto attacco ma questa non sarebbe la pista preferita dagli inquirenti secondo i quali anche il giovane arrestato lo avrebbe escluso. Quest’ultimo avrebbe piuttosto asserito di avere problemi sessuali dopo aver frequentato a lungo i saloni di questo tipo. Non si esclude che possa aver sviluppato una forma di risentimento verso persone innocenti. Non è escluso che il 21enne possa aver pensato di commettere altri crimini simili. Fino ad ora però non aveva lasciato trapelare nessun allarme, anzi era stato inquadrato come un giovane molto religioso, con la passione per le armi, la caccia e la musica. Le indagini tuttavia sarebbero appena all’inizio.

