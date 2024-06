Robert Fico: “Perdono chi mi ha sparato, non lo odio ma vorrei che riflettesse”/ “Ritornerò a lavoro presto”

Robert Fico, Premier della Slovacchia, è tornato a mostrarsi al suo pubblico a distanza di tre settimane dall’attentato subito per mano di un oppositore settantunenne, che gli ha sparato cinque colpi di pistola. In un video di 14 minuti pubblicato su Facebook, il capo del Governo ha commentato per la prima volta personalmente quanto gli è accaduto lo scorso 15 maggio.

“Wuhan e partner americani proposero creazione di Covid”/ Nyt: “Ecco perché origini sono in laboratorio”

“Non provo odio verso la persona che mi ha sparato”, ha affermato. Poi ha annunciato di avere deciso di non procedere legalmente nei confronti dell’uomo e che dunque non chiederà alcun risarcimento. “Lo perdono e lo lascio riflettere sui motivi che lo hanno spinto ad agire in quel modo. In fin dei conti, lui è stato solo il messaggero di un odio che un’opposizione sconfitta e frustrata ha fatto crescere fino a proporzioni inimmaginabili”. La condanna alla politica in tal senso è netta. “Mi aspetto che la stampa antigovernativa, ONG politicizzate finanziate dall’estero e l’opposizione minimizzino il tentativo di assassinio perpetrato nei miei confronti. Lui non aveva relazioni con l’opposizione”, ha continuato.

"Giulio Regeni era ancora vivo il 29 gennaio 2016, servizi sapevano"/ Scoop Report tira in ballo Matteo Renzi

Robert Fico, come sta il Premier della Slovacchia: si mostra in un video

Robert Fico, nel corso del suo video, ha anche rassicurato la popolazione della Slovacchia in merito alle sue condizioni di salute, che per settimane sono state critiche a causa dei cinque colpi di pistola subiti. Adesso il peggio è passato e il Premier può pensare anche ai suoi progetti futuri. “Se tutto va bene, penso di ritornare gradualmente al lavoro tra giugno e luglio”.

Non era però scontato che la ripresa avvenisse in modo così veloce. Anzi, in molti erano preoccupati. “Sarà un piccolo miracolo”, ha sottolineato. Infine, il ringraziamento ai medici dell’ospedale Roosevelt di Banska Bystrica che lo hanno curato, “evitando il peggio”. Tuttora il capo del Governo si trova in una struttura, a Bratislava, per ricevere ulteriore assistenza medica. La ripresa completa non sarà breve, ma adesso la strada è in discesa.

Riccardo Magi contesta Giorgia Meloni in Albania/ Video, segretario di +Europa strattonato dalla sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA