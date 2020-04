Robert Pattinson/ Si trasforma da vampiro in The Twilight a Batman ma…

Pubblicità

Appuntamento imperdibile, fra poche ore, per tutti i fan di Robert Pattinson: questa sera sarà possibile assistere a uno dei momenti più magici della storia d’amore di Edward e Bella nel capitolo di The Twilight saga – Eclipse, in onda nella prima serata di Italia 1. Dopo la saga di Twilight, che gli ha donato il successo planetario, Robert Pattinson ha preso parte a numerose pellicole cinematografiche, una su tutte quella che avrebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche nell’aprile del prossimo anno e che, a quanto pare, potrebbe slittare di molti mesi: stiamo parlando del film The Batman. Nel film, lo ricordiamo. L’attore veste i panni del protagonista, Bruce Wayne, ma la Warners Bros ha fatto sapere, negli ultimi giorni, che la data slitterà dal 21 giugno del 2010 al 1° ottobre dello stesso anno, salvo ulteriori impedimenti legati all’attuale emergenza coronavirus.

Robert Pattinson sarà Batman: set sospeso per coronavirus

Secondo le notizie che giungono direttamente dagli Stati Uniti, per il momento, per vedere Robert Pattinson nei panni di un eroe, dovremo accontentarci della saga di Twilight. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, infatti, il regista nei mesi scorsi ha comunicato la sospensione delle riprese di The Batman, e attualmente non è possibile fissare una nuova data di inizio riprese. Il progetto, a quanto pare, è stato interrotto lo scorso 14 marzo dopo ben sette settimane sul set. In un primo momento, la Warner Bros ha annunciato lo stop alle lavorazioni per circa due settimane; successivamente è stato il regista Matt Reeves a confermare il blocco: “Sì, abbiamo chiuso fino a quando non sarà sicuro per tutti riprendere”, si legge sui social. Pattinson, nel ruolo di The Batman, sarà affiancato nel cast da Zoë Kravitz che vestirà i panni di Catwoman. In attesa di avere notizie più certe sul suo prossimo film, non resta che seguire Robert Pattinson nelle repliche di Eclipse, dove è previsto il romantico matrimonio di Edward con l’amata Bella Swan.



