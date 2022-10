Robert Sullivan, chi è il marito di Bonnie Tyler/ Sposati dal 1973, non hanno figli

Chi è Robert Sullivan?

Robert Sullivan è il marito di Bonnie Tyler, cantante gallese conosciuta in tutto per il mondo per la super hit Total Eclipse of the Heart. Non solo, la fama dell’interprete gallese è andata ben oltre visto che sono tantissime le canzoni di successo che le hanno permesso di superare i confini nazionali conquistando anche il mercato americano ed internazionale grazie a brani come Total Eclipse of the Heart e It’s a Heartache. Oltre al grande successo come artista e interprete, Bonnie è anche una donna innamorata e felice legata da quasi 50 anni al suo compagno di vita. Si tratta del judoka Robert Sullivan, cugino di David Jones, il padre di Catherine Zeta Jones.

Roberto Sullivan è famoso non solo per essere il marito di Bonnie Tyler, ma anche per essere stato un campione di judoka che nel 1972 ha partecipato anche alle Olimpiadi di Monaco di Baviera. La coppia è felicemente sposata ed innamora dal 1973. 49 anni d’amore tra i due che non hanno mai avuto figli.

Robert Sullivan e Bonnie Tyler: un amore che dura da 49 anni

Bonnie Tyler è sposata con Robert Sullivan dal 1973. Quest’anno la coppia celebrerà 50 anni di matrimonio. Un traguardo importantissimo per una coppia del mondo dello spettacolo che continua ad amarsi come il primo giorno. La coppia è felicemente innamorata anche se non hanno mai avuto figli. Una presenza fissa nella vita dell’artista conosciuta in tutto il mondo per la super hit “Total Eclipse of the Heart”, una ballata rock scritta e prodotta da Jim Steinman. Interpretata originariamente dalla cantante gallese Bonnie Tyler nel 1983, negli anni successivi ha ricevuto numerosissime cover.

Proprio Steinman parlando del brano “Total Eclipse of the Heart” ha raccontato: “la maggior parte delle canzoni pop parla del lato lirico dell’amore, del lato piacevole. A me è sempre piaciuto scrivere dell’altro lato, del lato più oscuro. Un’eclissi sembrava l’immagine perfetta per descrivere quando qualcuno è totalmente sopraffatto dall’amore. È come un’eclissi. Non c’è più luce.”

