Roberta Beta, ex Grande Fratello:”Non ho lavoro da un anno”/ “Mio figlio è lontano e mi sento persa”

Roberta Beta in crisi per la lontananza dal figlio e la mancanza di lavoro: “Sono ferma da un anno”

Roberta Beta è conosciuta per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, che le ha permesso di realizzarsi nel mondo dello spettacolo. Attualmente però il volto televisivo sta passando un periodo di crisi e di smarrimento a causa del distacco dal figlio e dallo stop lavorativo.

VEGAS JONES, CHI E'/ Dal duetto con Aiello al boato di Battiti Live per Malibù

Lo racconta la conduttrice stessa ai microfoni di Nuovo: “E’ stato un anno particolare perchè mio figlio si è trasferito a Milano per frequentare la facoltà di Giurisprudenza. Per una mamma come me, che ha cresciuto il proprio ragazzo da sola, trovarsi da un giorno a un altro la casa vuota è un duro colpo”. Ad inasprire la sua situazione si aggiunge anche il lavoro: “Non lavoro da un anno ma il mio non vuole essere uno sfogo. Tutti viviamo momenti in cui ci capita di perderci; poi per fortuna si trova sempre la forza per ripartire.”

Fred De Palma/ Botta e risposta coi fan a Battiti Live: "Siete stupendi". E loro...

Roberta Beta sul figlio: “Ho speso la vita per lui è il mio successo più grande”

Roberta Beta, come riporta Nuovo, spiega di aver sacrificato tutto per suo figlio: “Il lavoro è importante perchè ti dà la dignità e ti riempie la vita. Se ti viene a mancare dopo che tuo figlio si allontana dal nido, dopo che tu hai speso la tua vita per lui, fa ancora più male. Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti “no” e per lui ho sacrificato la mia carriera. E’ arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo ma non ho rimpianti e rifarei tutto. Lui è il mio successo più grande”.

Baby K/ "Mika? Prendo ogni canzone come una nuova avventura"

L’ex gieffina ha avuto un periodo particolarmente ricco di lavoro, dopo la sua partecipazione al GF. Il telefono non faceva altro che squillare per averla nei programmi TV; ma ad un certo punto tutto si è fermato: “A un certo punto hanno cominciato a non rinnovarmi più i contratti, senza alcuna motivazione. Questa è la cosa che mi fa più male. Da sei anni non faccio più radio, ma quando la gente mi vede presentare il libro di un amico o un evento benefico chiede perchè non mi vengano date nuove opportunità.” “E questo è davvero frustrante” ha chiosato Roberta Beta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA