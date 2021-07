Roberta Cappelletti/ La Regina della Romagna conquista The Voice Senior

Roberta Cappelletti è stata tra le concorrenti di The Voice Senior, il talent show musicale di successo condotto da Antonella Clerici e riproposto questa estate in replica il sabato in prima serata su Rai1. Sin dal suo ingresso sul palcoscenico delle blind auditions, la cantante non è passata inosservata per la scelta del brano presentato: “Volevo scriverti da tanto” di un mostro sacro come Mina. Una performance riuscitissima che ha fatto letteralmente sognare sia il pubblico da casa che in studio, senza contare il parere dei giudici che sono rimasti impressionati dalla sua potenza vocale.

Dopo aver girato in lungo e in largo con le orchestre di liscio e del mondo musicale della sua regione, l’Emilia Romagna, la Cappelletti ha deciso di rimettersi in gioco partecipando alla prima edizione della versione “senior” del noto talent show musicale. Una sfida vinta, visto che la sua prima esibizione ha conquistato tutti e quattro i giudici: Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Proprio la Bertè l’ha definita dopo la performance “brava e bella, una forza della natura” sottolineando di aver intravisto anche quel pizzico di follia che le accomuna. Un’analisi precisa ed attenta quella della Bertè che alla fine ha scelto proprio di entrare nel team di Loredana.

Roberta Cappelletti, la Regina della Romagna di The Voice Senior

Ma chi è Roberta Cappelletti di The Voice Senior? Nata a Predappio, in Emilia Romagna, Roberta si dedica alla musica da sempre. A soli 14 anni fa il suo debutto nell’orchestra La Vera Romagna. E’ la fine degli anni ’70 e comincia così il suo lungo percorso artistico e musicale nelle varie orchestre di liscio e del mondo musicale della sua regione che la portano ad esibirsi ovunque. Un successo strepitoso che le fa conquistare il nome di “Regina della Romagna”. Chi è appassionato di liscio avrà sentito più volte la voce della bravissima Roberta che ha partecipato anche allo speciale “Il popolo del ballo” trasmesso proprio su Rai1. Tra le sue esperienza da rimarcare quella con Casadei che, dopo averla notata, ha fondato una sua orchestra prodotta dalle Edizione Musicali Casadei.

