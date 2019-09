ROBERTA CAPUA/ “Con Frizzi il momento più alto di Miss Italia” (Caduta libera)

Roberta Capua ha affiancato Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. In virtù della sua vicinanza al conduttore, di cui oggi ricorre il decennale della scomparsa, Roberta è stata invitata a Caduta libera per giocare e ricordare Mike nel noto quiz di Canale 5. Recente il suo ritorno in tv in occasione del programma di La7 Belle dentro e fuori, che ha condotto con successo nella scorsa stagione. Lei, di bellezza, se ne intende, avendo partecipato e vinto Miss Italia nel 1986. “È stata un’esperienza esaltante e totalizzante che ha monopolizzato la mia vita. L’arrivo di mio figlio (Leonardo, nato nel 2008, ndr) ha riempito il mio mondo. Tra l’altro io avevo quasi 40 anni quando è nato. Così, ho deciso di prendermi una pausa dal lavoro. Ovviamente sono una donna fortunata, ho potuto scegliere. Non tutte lo possono fare. Volevo stare con lui, volevo vederlo crescere senza perdermi alcun passaggio. E sono molto felice di averlo fatto, pur essendo cosciente che sarebbe stato difficile tornare in sella, perché in 10 anni succedono tante cose”.

Roberta Capua e Miss Italia

A un giorno dalla finale di Miss Italia, che ha visto trionfare la milanese Carolina Stramare, Roberta Capua dice la sua sui concorsi di bellezza: “C’è stata un’evoluzione. Nel 1986 Miss Italia andava in onda su Canale 5, non era in diretta, non c’era il televoto. Poi ci sono stati gli anni della Rai in cui il concorso si è trasformato in un evento mediatico, ci sono stati anni in cui andavano in onda 6 serate dedicate. Poi vorrei ricordare la conduzione di Fabrizio Frizzi, amico e persona che ci manca e sempre ci mancherà. Quello è stato l’apice di Miss Italia”. Più di recente Celebrity Masterchef l’ha riproiettata un po’ nel mondo della tv. Dopo il talent è arrivata la proposta più importante, quella di una conduzione tutta sua. Belli dentro e fuori “è un programma di salute, di benessere, di bellezza. Io ho due compagni di viaggio che sono Gianluca Mech e Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera. Lei attraverso l’attualità sceglie un argomento di cui si discute nell’arco della puntata. Abbiamo sempre due esperti che sviscerano l’argomento a 360°”.

