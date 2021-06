Roberta Capua, scelta per il marito Stefano Cassoli/ “Nostro figlio Leonardo…”

Roberta Capua, dopo aver dedicato gli ultimi anni alla sua famiglia, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida professionale conducendo La vita in diretta estate. Un’occasione a cui l’ex Miss Italia non ha voluto rinunciare e che è pronta a sfruttare totalmente. Per amore della sua famiglia, la Capua ha rinunciato in parte al suo lavoro, ma oggi, ammette di aver sempre creduto che la sua occasione sarebbe arrivata nuovamente. “In cuor mio l’ho sempre pensato che un giorno avrei avuto un’altra occasione importante. Non volevo buttare al vento uno know-how accumulato in tanti anni di carriera”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. La sua priorità, però, resta la famiglia, quella che ha costruito con il marito Stefano Cassoli.

Roberta Capua e la scelta di vita per la sua famiglia

Stare lontana dalla televisione è stata una scelta che Roberta Capua ha fatto consapevolmente. In attesa dell’occasione giusta, ha dedicato il suo tempo al marito Stefano Cassoli e al figlio Leonardo, nato quando lei aveva 39 anni e aveva una carriera già ricchissima di successi. Per amore della sua famiglia, inoltre, la Capua ha scelto di non vivere a Roma o Milano, ma di mettere radici in una città più a dimensione uomo, ma che offre ugualmente grandi opportunità come Bologna. Una scelta che, in un’intervista rilasciata al magazine Visto, Roberta Capua ha motivato così: “Ho sempre voluto i piedi ben saldi per terra, ho sempre voluto vivere una vita normale, con naturalezza. Tante mie colleghe sono affamate di video e, per andare sui giornali, sono disposte a raccontare anche gli aspetti più intimi e personali della loro vita. Io non sono così”

