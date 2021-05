Stefano Cassoli, marito di Roberta Capua/ “Un uomo risolto e realizzato”

La conduttrice Roberta Capua, oggi ospite di Da noi a ruota libera, è felicemente sposata con Stefano Cassoli. Una relazione, la loro, iniziata esattamente poco tempo dopo la fine della burrascosa storia tra la Capua e Massimiliano Rosolino. L’attuale marito è un imprenditore immobiliare bolognese che l’ha resa madre del loro unico figlio, Leonardo, nato nel 2008. La coppia ha deciso di pronunciare il fatidico “sì” nell’ambito di una cerimonia riservatissima dopo cinque anni dall’inizio del loro amore e tre dalla nascita del loro primogenito. Il grande passo però è avvenuto nel massimo riserbo dal momento che né Cassoli né la Capua avevano intenzione di dare in pasto al gossip il loro momento speciale. Per questo la cerimonia, come riporta il portale Ineffabile.it, si è svolta alla presenza di circa cinquanta persone tra amici e parenti stretti. Per Roberta Capua sono state le seconde nozze dopo il matrimonio poi finito con Giorgio Restelli.

Il loro matrimonio si è celebrato con rito civile nella sala rossa di palazzo Accursio a Bologna, città in cui per amore del marito la conduttrice ha deciso poi di trasferirsi. Ancor prima della nascita del loro primo figlio, la Capua aveva annunciato la sua volontà di sposare Stefano con una cerimonia semplice. Ad accompagnarla all’altare, come documentarono alcune foto pubblicate sul settimanale Gente, fu proprio il piccolo figlio.

STEFANO CASSOLI, MARITO DI ROBERTA CAPUA: IL LORO RAPPORTO

La riservatezza è sempre stata la carta vincente nel rapporto tra Roberta Capua ed il marito Stefano Cassoli. La stessa conduttrice, come riporta GossipBlog in un vecchio articolo, intervistata da Marco Columbro per la trasmissione Storie, di Vero, sul canale 55 del digitale terrestre aveva rammentato il loro matrimonio avvenuto in gran segreto spiegando: “E’ stato un matrimonio intimo, era il secondo per entrambi non volevamo esagerazioni né sfarzi’”. E sempre la Capua aveva spiegato anche come ma il matrimonio con Stefano fosse arrivato solo dopo la nascita del loro primo figlio Leonardo: “Perché in realtà non ci avevamo mai pensato, perché non è un anello o una firma che fa di una coppia una famiglia. È una cosa che è venuta naturale dopo”. L’ex Miss Italia aveva inoltre spiegato anche quello che l’aveva colpita del marito asserendo: “Mi è sembrato da subito un uomo risolto, realizzato, non alla ricerca spasmodica di chissà che”. E proprio grazie a Stefano è riaffiorata in lei la voglia di maternità mai sopita. “Quando ho incontrato Stefano è riaffiorata la voglia di maternità. Credo che per me sia stata la cosa giusta, ho lavorato, ho vissuto, ho viaggiato, oggi mi dedico a mio figlio. Sono realizzata e appagata, mi sento perfettamente in equilibrio”, aveva detto.

