Roberta Capua “Vorrei intervistare il Papa”/ “Ho dubbi sulla fede, lui mi aiuterebbe”

Roberta Capua è stata intervistata dal magazine “Ora”, al termine di una stagione estiva che l’ha vista protagonista a livello televisivo, complice anche la conduzione di “Estate in Diretta” insieme a Gianluca Semprini. Gli ascolti sono stati ottimi, così come l’intesa tra i due presentatori, e la diretta interessata ha inteso commentare in questi termini il successo ottenuto: “Cerco sicuramente di stare con i piedi per terra, come mi hanno insegnato i miei genitori. Da mia madre, in particolar modo, penso di aver appreso l’equilibrio e la modestia. Provo ad affrontare le esperienze di vita con calma e consapevolezza, grazie anche ai valori sani con i quali sono cresciuta”.

Come madre, invece, Roberta Capua è “attenta alle esigenze di mio figlio Leonardo, ma non sono ansiosa. Ha 14 anni e, ad esempio, essendo impegnata quotidianamente su Rai Uno, quest’anno ha fatto le vacanze con le mie migliori amiche e le loro famiglie. È abbastanza autonomo, provo a seguirlo al meglio anche da lontano […]. Devo ringraziare anche mio marito, che mi supporta. In questo periodo si è sobbarcato, dal lunedì al venerdì, di tutto quello di cui generalmente mi occupo io a casa”.

ROBERTA CAPUA: “SOGNO DI INTERVISTARE IL PAPA ED ELTON JOHN”

Intanto, dopo “Estate in Diretta”, si vocifera di una riconferma di Roberta Capua nel prossimo palinsesto Rai, ma lei, per il momento, non commenta: “Mi piacerebbe che questa esperienza si ripetesse o che fruttasse anche qualcosa per il futuro, però per ora non ci sono certezze. Mi godo il bilancio positivo e va bene così. Sogni nel cassetto? Mi piacerebbe presentare quello che una volta si chiamava quiz, oggi game show […]. Vorrei sperimentarne la conduzione, che è ancora troppo al maschile”.

E poi, a livello di lavoro giornalistico, Capua vorrebbe intervistare il Papa: “Ho dei dubbi riguardo alla fede e una chiacchierata con Sua Santità mi aiuterebbe forse a risolverli. Un altro personaggio sicuramente più leggero che vorrei incontrare è Elton John. È uno dei miei cantanti preferiti”.











