Roberta Capua è una modella e presentatrice italiana che parteciperà come ospite alla prossima puntata di Da Noi… A caduta libera, trasmissione che andrà in onda domenica 29 Settembre. Ma andiamo a conoscere meglio e vedere chi è Roberta Capua, ecco alcune curiosità sulla sua vita.

Roberta Capua condivide una particolare storia con sua madre Marisa Jossa, divenne nota al grande pubblico per la vittoria di Miss Italia nel 1986 e curiosamente anche sua madre vinse questa manifestazione, nel lontano 1959. Dopo quel successo la vita della Capua cambiò radicalmente, si trasferi’ da Napoli a Milano dove iniziò a lavorare come modella (e fotomodella e indossatrice). Nel 1987 partecipò a Singapore a Miss Universo e si classificò al secondo posto in classifica.

Alberto e Marina Jossa, genitori di Roberta Capua/ Doppio lutto nel 2023: "Papà in 3 mesi se n'è andato..."

Roberta Capua sembra molto portata per la tv e dopo Miss Italia le fu affidata la conduzione di Vota la Voce, trasmissione che la vide protagonista insieme a Claudio Cecchetto. Continua intanto la sua carriera come modella e sfilò in alcune delle passerelle più importanti al mondo. Nel 1995 comincia probabilmente il suo successo televisivo quando affianca Mike Bongiorno nella trasmissione La Ruota della Fortuna.

Stefano Cassoli, chi è l'ex marito Roberta Capua/ "Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile"

Roberta Capua e gli amori, ecco alcune curiosità sulla sua vita privata

Una carriera quella di Roberta Capua poi decollata e che l’ha vista negli anni muoversi tra Rai e Mediaset in importanti trasmissioni televisive. Partecipò alla conduzione di Buona Domenica sostituendo Laura Freddi a Canale 5 e si occupò della conduzione del programma Tutti Pazzi per i Reality.

Per quel che riguarda la vita privata Roberta Capua ha vissuto una lunga relazione con il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, sono stati tre anni insieme e poi si sono lasciati restando comunque in buoni rapporti. Successivamente Roberta Capua incontrò Giorgio Rastelli, dirigente Mediaset che si occupa delle risorse artistiche, e i due si sposarono. A riguardo di questo matrimonio si è sempre saputo pochissimo con Roberta che – qualche anno fa – confessò a Chi di aver visto quella storia come un fallimento.

Roberta Capua e la morte dei genitori Marisa e Alberto/ "In pochi mesi ho vissuto una tragedia"

Poi l’amore della sua vita, Roberta Capua incontrò l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, persona fuori dal mondo dello spettacolo ma con il quale subito ha intrapreso il proprio percorso insieme. I due hanno avuto Leonardo, un figlio insieme nel 2008 e successivamente si sono sposati. Sono stati insieme fino al 2023 e poi si sono lasciati: Roberta ne ha parlato recentemente e ha raccontato tutta la sua delusione per una storia finita, lei che crede tanto nel ruolo della famiglia. Infine raccontò a Libero: “Ho 55 anni e un figlio di 16 anni, voglio guardare avanti la vita con il sorriso e penso che la vita possa ancora sorprendermi”.