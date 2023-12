Roberta Caruso, semifinalista Bake Off Italia 2023/ Piovono critiche social: “maschilismo? E’ insopportabile”

Roberta Caruso sarà la vincitrice di Bake Off Italia 2023?

Roberta Caruso è tra i concorrenti semifinalisti di Bake Off Italia 2023. L’insegnante di materie umanistiche durante la scorsa puntata ha fatto discutere non poco per alcune sue affermazioni. Tutto è iniziato quando i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno annunciato la prova creativa della puntata: la preparazione di 5 dolci tipici da street food delle capitali europee: waffles (Bruxelles), churros (Madrid), scone, krapfen tedeschi e pastel de nata (Lisbona). Il primo a scegliere è stato Gabriele, detentore del grembiule blu, che ha dato vita ad una catena umana conclusasi proprio con l’insegnante che non ha potuto fare altro che preparare il solo ed unico dolce rimasto disponibile. La concorrente ci è rimasta molto male dal comportamento degli altri concorrenti, ma a farla arrabbiare è stata un’affermazione di Tommaso e Gabriele che hanno dichiarato di volere una finale tutta al maschie..

“È un atteggiamento maschilista!” ha tuonato Roberta verso i compagni, ma alla fine l’aspirante pasticceria è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili per la semifinale. Intanto sui social in tantissimi hanno giudicato male l’uscita dell’insegnante siciliana. “Sta storia del maschilismo ha veramente rotto. Una persona può essere più brava di te anche se è maschio cara Roberta” – ha scritto un utente, mentre un altro ha detto “No ma poi che ridere quando tira in ballo il maschilismo quando invece è semplicemente insopportabile e gli altri hanno stretto di più il rapporto”.

Roberta Caruso, la concorrente di Bake Off Italia 2023 criticata sui social

Non solo, c’è chi non è affatto contento della semifinale di Roberta Caruso a Bake Off Italia 2023. “Io delusissima che Roberta sia in semifinale” – scrive qualcuno, mentre un altro ha precisato “Roberta è convinta di essere “esclusa” perché temuta, quando invece è semplicemente una cacacaz*i. Se avessero voluto metterla in difficoltà le avrebbero lasciato i krapfen. I pasteis sono i dolci più facili dopo i waffle #BakeOffItalia”. I comportamenti dell’aspirante pasticcera sono stati giudicati pesanti e in alcuni casi anche da vittima: “la pesantezza di Roberta.. mamma mia” e “l elemento di disturbo é proprio questo la tua pesantezza… Ed ora anche vittimismo”.

Che dire, la prof siciliana non sembra aver conquistato il pubblico dei social dove è un tripudio di commenti negativi: “mamma mia che pesantezza la prof” – scrive un utente a cui fa eco un altro – “Roberta in semifinale noi non ce la meritavamo”. Il sentiment dei social è chiaro, chissà che la prof siciliana non possa però sorprendere tutti e conquistare la finale di Bake Off!











