Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi a Uomini e donne/ Ida si intromette, è guerra tra dame!

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza giungono alla scelta sulla loro frequentazione

Quando ormai sale sempre di più l’attesa nei telespettatori per il via alla messa in onda della nuova stagione tv di Uomini e donne, previsto per il 19 settembre 2022, trapelano clamorose anticipazioni TV del trono over, che vedono la re-entry veterana Roberta Di Padua e l’ex di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, giungere ad una scelta definitiva sulla loro liaison amorosa nata da poco. Stando allo spoiler TV fornito da Lorenzo Pugnaloni su Uomini e donne classico e over, via social, in occasione delle registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 12 Settembre 2022, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si vedranno al centro studio, per comunicare al pubblico l’evoluzione della loro frequentazione intima avviata nel programma sui sentimenti, dopo l’annunciata rottura del cavaliere con l’ex Ida Platano.

Roberta e Alessandro, quindi, si rendono testimonianza di un’uscita a cena, che a quanto pare ha disatteso le aspettative maturate da parte di entrambi. Tanto che il duo di protagonisti rivelerà di aver messo fine alla frequentazione. Un fuoco di paglia, quindi, quello che Roberta Di Padua si é concessa di rientro al dating-show di Maria De Filippi, ciò nonostante la dama dalla fulva chioma vorrá proseguire la sua ricerca dell’amore a Uomini e donne.

Roberta Di Padua si scontra con Ida Platano: si riaccende la competizione

Insomma Roberta Di Padua sembra sentirsi come di rientro a casa, tanto che intende rimettersi in gioco al dating-show sui sentimenti e non limitarsi alla conoscenza di Alessandro Vicinanza, rivelatasi fallimentare.

Tra una dichiarazione e l’altra tra i due ormai ex conoscenti intende intervenire l’altro protagonista over Armando Incarnato, e ne segue un duro confronto tra quest’ultimo e Alessandro Vicinanza. Mentre Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si trovano a confrontarsi al centro studio, inoltre Ida Platano ha voce in capitolo dando vita ad un’accesa discussione con Roberta Di Padua, con cui in passato é stata in competizione per l’ex conteso, Riccardo Guarnieri. Nel disperato tentativo di fare da paciere tra le due dame, Maria De Filippi prova a far placare gli animi bollenti in studio.

