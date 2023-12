Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, lite a Uomini e Donne/ “È proprio questo che non voglio…”

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: scontro a Uomini e Donne

Roberta Di Padua torna ad essere una protagonista indiscussa di Uomini e donne. Da un anno, la dama del trono over è alla ricerca del principe azzurro che non è ancora riuscita a trovare. Il ritorno di Alessandro Vicinanza nel parterre ha riacceso le speranze di Roberta che non ha mai nascosto di provare un forte interesse per il cavaliere salernitano che, lo scorso anno, dopo due uscite con lei, si era dichiarato innamorato di Ida lasciando poi il programma con quest’ultima. Chiusa la storia con la Platano che ha scelto di diventare tronista, Alessandro è tornato nel parterre per rimettersi in gioco.

Maurizio Laudicino gela Gemma Galgani: "Se non c'è riuscita in 14 anni…"/ Stoccate anche a Roberta e Ida!

Il cavaliere salernitano, tuttavia, non ha scelto di uscire con le nuove dame del parterre, ma con Roberta Di Padua per concludere un discorso lasciato a metà. Durante il primo appuntamento post ritorno, tra Alessandro e Roberta ci sono stati diversi baci al punto che la Di Padua, in studio, ha annunciato la scelta di non conoscere nessun altro scontrandosi, però, con la volontà di Alessandro.

Maurizio Laudicino in crisi con Elena Di Brino dopo Uomini e donne/ "La distanza è l'ostacolo più grande"

Roberta Di Padua chiude con Alessandro Vicinanza

Nonostante la serata bella trascorsa con Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza ribadisce non solo di sentirsi libero, ma anche di non voler assolutamente concedere l’esclusiva alla dama che, di fronte alla volontà del cavaliere di conoscere altre donne, torna al proprio posto non avendo alcuna intenzione di vedere l’uomo che le piace uscire con altre dame. “E’ proprio questo che non voglio”, puntualizza la dama decisa a chiudere subito la frequentazione.

Desiderosa di non perdere tempo e di voler costruire una storia che duri nel tempo, non gradendo l’atteggiamento di Alessandro e dubitando del suo interesse nei suoi confronti, Roberta decide di mettere un punto.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 14 dicembre 2023/ Nuovo corteggiatore per Ida Platano

© RIPRODUZIONE RISERVATA