Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Dopo l’addio, tornano…

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, nuovo confronto a Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Dopo essere tornata ufficialmente in trasmissione su richiesta di Alessandro che, chiusa la frequentazione con Ida Platano, colpito dalla bellezza della dama, ha deciso di chiederle di conoscerlo, Roberta, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, convinta che il cavaliere sia ancora preso da Ida, ha fatto un passo indietro. Dopo un appuntamento nel corso del quale la dama avrebbe anche cercato, non trovandolo, un contatto fisico con Vicinanza, Roberta ha deciso di mettere un punto alla loro conoscenza.

La Di Padua, tuttavia, è rimasta ugualmente in trasmissione e, nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, arriverà una scelta a sorpresa di Roberta.

Roberta Di Padua cambia idea su Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Roberta Di Padua che, sin dal primo appuntamento ha spiegato di preferire uscire con uomini che abbiano già dei figli, ha deciso di mettere da parte dubbi e paure, tornando sui propri passi. La dama, così, nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, annuncerà di aver deciso di frequentare nuovamente Alessandro.

Cosa scatenerà in studio la scelta di Roberta e Alessandro? Ci sarà una nuova discussione tra la Di Padua e Ida Platano con cui, nella scorsa puntata, c’è stato un durissimo scontro? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

