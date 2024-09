Purtroppo Instagram non perdona nessuno, nemmeno Aurora Tropea, una delle protagoniste di Uomini e Donne, il dating show per eccellenza di Canale 5. Ultimamente, alcuni profili social sono stati chiusi all’improvviso, come nel caso di Roberta di Padua del trono over, oggi felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza. Ma cosa sta succedendo alle due protagoniste del programma? Pare che i loro profili social siano stati vittime di una chiusura inaspettata, ironia della sorte per le due dame che si sono sempre mal sopportate. In effetti, molti dei telespettatori ricordano ancora la lite furibonda dell’annata 2020/2021, quando dietro le quinte Aurora Tropea e Roberta Di Padua si sono (quasi) prese per i capelli.

Del resto si sono sempre scontrate per una divergenza di vedute, anche se oggi le acque si sono calmate dopo che Roberta è uscita definitivamente dal programma. A fare scalpore però è stata la chiusura dei loro profili Instagram senza un motivo specifico. La prima a comunicare ai fan l’accaduto è stata Roberta Di Padua, che su TikTok ha avvisato tutti di avere il profilo bloccato senza motivo. Anche Alessandro Vicinanza, con il quale sembra volere un figlio, ha subito fatto sapere ai seguaci quanto sta succedendo alla sua fidanzata.

Aurora Tropea sparisce dai social, il grido di aiuto su TikTok mobilita i fan: “Ho violato delle normative?”

Quando un personaggio di Uomini e Donne sparisce dai social, i fan si allarmano immediatamente. Ed è stato il caso di Aurora Tropea e Roberta Di Padua, i cui follower si sono preoccupati parecchio dopo ore di assenza e l’impossibilità di cercare il profilo Instagram. Aurora ha annunciato su TikTok lo stesso epilogo, chiedendo aiuto ai fan dopo che le è stato bloccato anche Facebook: “Qualcuno mi ha segnalato, non lo so“, scrive, chiedendosi se sia colpa di una normativa violata inconsciamente. Insomma, non è un bel periodo per Aurora Tropea, che anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne si ritrova di fronte il suo nemico numero uno: Armando Incarnato.

Un incubo che la dama non vuole più sostenere dopo i pesanti litigi degli anni passati, anche se forse la voglia di innamorarsi vince ancora una volta sugli screzi con le altre persone del parterre. Aurora Tropea ha anche svelato di aver interrotto i rapporti con Tiziana, ex dama del programma che quest’anno non sembra essere più a Uomini e Donne. In ogni caso, adesso la priorità è quella di recuperare il profilo e tornare a condividere coi fan la sua vita quotidiana e superare questa situazione totalmente inaspettata.