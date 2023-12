Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ “Stasera usciamo insieme e…”

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ci riprovano

Durante gli scontri avuti con Ida Platano nelle prime puntate da tronista di Uomini e Donne di quest’ultima, Roberta Di Padua non ha mai nascosto di avere ancora un interesse per Alessandro Vicinanza al punto da aver ammesso che lo accetterebbe come corteggiatore. Il ritorno di Alessandro Vicinanza nel parterre del trono over, così, è stato ben accolto dalla dama che, dopo aver chiuso con Marco Antonio, sicura di non poter competere con Emanuela che ha già conquistato il cuore del cavaliere, ha deciso di riprovarci proprio con Alessandro.

Il cavaliere salernitano, dopo un duro scontro con Ida Platano durante il quale ha svelato dettagli dei motivi che hanno portato alla fine della relazione, ha scelto di ballare proprio con Roberta. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi?

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: cena insieme dopo il ritorno di lui in studio

Nella puntata in onda il 7 dicembre, come svela il video delle anticipazioni pubblicato da WittyTv, Roberta e Alessandro si accomodano al centro dello studio per raccontare quello che hanno deciso in merito al loro rapporto. “Stasera usciamo insieme”, dicono il cavaliere e la dama del trono over.

Dopo aver interrotto la frequentazione per scelta di Alessandro che, dopo essere uscito con Roberta si era reso conto di essere ancora innamorato di Ida Platano, i due hanno deciso di riprovarci e, durante la prima cena, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, non mancheranno i baci.











