Roberta Di Padua e Marco, Uomini e Donne/ Lui rifiuta l’appuntamento, lei lo liquida in studio e…

Roberta Di Padua e la conoscenza con Marco

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che hanno maggiormente conquistato le attenzioni delle dame c’è sicuramente Marco che, al centro dello studio, nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 14 settembre, ha avuto un confronto con Roberta Di Padua. Marco, però, ha cominciato a conoscere anche altre due dame ammettendo, però, di avere in Roberta la sua prima scelta. La conoscenza tra i due, però, non è andata nel migliore dei modi. Dopo essersi visti una prima volta, i due avrebbero dovuto vedersi nuovamente, ma Marco ha disdetto l’appuntamento.

“Dovevo lavorare perché devo compensare i giorni in cui non ci sono per le registrazioni”, spiega Marco ma Roberta interviene svelando che, domenica scorsa (il giorno in cui avrebbero dovuto vedersi ndr) era al mare. “Ma come puoi preferire gli amici a Roberta? Avessi io il tuo fisico“, interviene un cavaliere più grande di Marco.

Roberta Di Padua chiude la conoscenza con Marco

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato il racconto, chiede a Roberta Di Padua cosa intende fare. “Chiudo Maria, il buongiorno si vede dal mattino”, risponde la dama che non si fida di Marco ricevendo l’applauso di Tina Cipollari. Chiudono la conoscenza anche le altre due dame e Marco svela: “Le ragazze qui sono molto veloci, io sono un diesel“. “Sei un diesel e scegli di uscire con Roberta?”, chiede Gianni Sperti.

“Ma sei un diesel perché sei qui o lo saresti anche fuori“, chiede invece la dama Cristina. Marco sottolinea di esserlo nella vita ma le sue parole non soddisfano il parterre femminile.

