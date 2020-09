Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 settembre: duro scontro tra Gemma e Nicola?

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 10 settembre, con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Con la formula mista, il pubblico avrà la possibilità di rivedere i tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis, le troniste Sophie Codegoni e Jessica, ma anche le dame e i cavalieri del trono over. La puntata in onda oggi di Uomini e Donne dovrebbe aprirsi nuovamente con Gemma Galgani. La dama torinese, dopo aver rinnovato la propria immagine sottoponendosi ad un lifting, ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Nicola Vivarelli che si è detto molto deluso da Gemma. Il cavaliere 26enne ha puntato il dito contro Gemma accusandola di non essere realmente interessata all’amore, ma di voler continuare a restare unicamente in trasmissione. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra i due c’è stato poi un acceso confronto con pesanti attacchi nei confronti di Nicola, accusato di non essere stato realmente interessato alla dama.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 SETTEMBRE

Gemma Galgani continua ad essere la grande protagonista di Uomini e Donne e, in attesa delle anticipazioni ufficiali, dovrebbe essere lei la star della puntata odierna, in onda subito dopo l’appuntamento quotidiano con Una Vita. Alla corte di Gemma è arrivato un nuovo cavaliere, Paolo. Un signore di 62 anni, molto moderno, arrivato in studio sfoggiano un look giovanile e dei lunghi capelli. Dopo un ballo, la dama torinese ha deciso di conoscerlo facendo un’esterna nel parcheggio dello studio di Uomini e Donne. Come sarà andato il primo appuntamento tra Gemma e quello che è stato soprannominato il sosia di Lorenzo Lamas? La puntata odierna di Uomini e Donne sarà davvero dedicata alle vicende sentimentali di Gemma? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



