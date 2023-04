Roberta di Padua, sfuriata contro Nicole Santinelli a Uomini e Donne/ “Freg*a moscia!”: caos in studio

Nuova lite a Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Si è scatenata una vera e propria guerra tra due protagoniste di Uomini e Donne. Da una parte c’è Roberta Di Padua, storica dama del trono Over; dall’altra la nuova tronista Nicole Santinelli. Che la dama non abbia in simpatia Nicole è stato reso chiaro dallo scontro che qualche settimana fa le ha viste protagoniste in studio. In quell’occasione, Roberta ha prima criticato il modo di fare della tronista, poi, senza preamboli, ha dichiarato: “Mi stai sul caz*o!”

Perquisite sedi di Roma, Lazio e Salernitana/ Indagati Friedkin, Pallotta e Lotito

La tensione tra le due donne è però scoppiata anche di recente, quando Roberta Di Padua, di fronte alle nuove esterne di Nicole, è nuovamente intervenuta contro di lei. Stando alle anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni, le due donne hanno avuto un nuovo scontro in studio, durante il quale Roberta ha usato parole pesanti per la tronista.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli: “Fregn* moscia!”

“Nell’ultima registrazione avvenuta negli studi televisivi di Uomini e Donne, si è verificato uno scontro molto acceso tra la tronista Nicole Santinelli e la dama del trono over Roberta Di Padua.” si legge nelle anticipazioni. “Quest’ultima ha attaccato la prima dicendole di essere una ‘freg*a moscia’, criticandole il suo modo di fare e il suo approcciarsi ai corteggiatori con i quali ha già intrapreso un percorso con le varie esterne.”

Tra le due protagoniste di Uomini e Donne continua ad esserci una forte tensione che non è escluso possa scoppiare in modo ancor più acceso nel corso delle prossime settimane.

DIRETTA/ Novara Eczacibasi (risultato 2-1) streaming video tv: 4^ set!

© RIPRODUZIONE RISERVATA