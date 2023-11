Roberta Di Padua stronca Ida Platano: “Il tuo rancore per me si chiama Riccardo Guarnieri!”/ “Vergognati!”

Dura lite tra Roberta Di Padua e Ida Platano a Uomini e Donne

Che tra Roberta Di Padua e Ida Platano non corresse buon sangue è cosa risaputa ai fan di Uomini e Donne, che tuttavia non si aspettavano di rivederle così presto una contro l’altra in studio. Ora che Ida è tornata in studio nel ruolo di tronista, i battibecchi con la sua acerrima rivale sono all’ordine di puntata. Così, quando Ida ha detto la sua sulla frequentazione di Roberta con Marco – che fino a poco prima si diceva presissimo da Emanuela – Di Padua è sbottata.

“È pesante! – ha detto Roberta di Ida – Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri! Facciamolo venire Maria, non vedo l’ora di vedere questa scena…” ha tuonato. “È fidanzato!” ha fatto notare però Maria De Filippi. Ida ha replicato a tono: “Io non porto rancore, vengo qua e parlo! Non ti sopporto, questo è vero! A te non piace essere single, è rimasta sempre quella che dove vede una coppia si infila! Per quanto mi riguarda Emanuela ha fatto benissimo!”

Roberta Di Padua e Ida Platano, scontro di fuoco e spunta il nome di Alessandro Vicinanza

Parole quelle di Ida che hanno scatenato l’ira di Roberta: “Ma non ti vergogni a parlare ancora di amore dopo quello che hai fatto?” L’allusione è alla rottura con Alessandro Vicinanza e l’immediato trono: “Ti sei seduta 20 giorni dopo sopra un trono, fai la puritana ma mostra la tua vera faccia che si è vista alla fine! Sei stata con Alessandro solo per togliermelo!” ha continuato la dama. “Io non mi vergogno di nulla, non ho la faccia come il cul*!” ha risposto allora Ida, accusando Roberta di essere gelosa del suo trono. Di Padua ha però smentito l’accusa: “Io non sono invidiosa di nessuno, sono felice che sei sul trono però basta! Sei pesante!”











