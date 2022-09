Roberta Di Padua “terza incomoda” tra Ida Platano e Alessandro?/ La scelta a Uomini e donne

Uomini e donne, Roberta Di Padua torna al trono over: si riaccende la competizione con Ida Platano

Mentre cresce l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per il via alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, in partenza il 19 settembre 2022, si rilevano dei risvolti importanti nel trono over e il trono classico, in particolare per i protagonisti over, con l’annessa possibilità che possa esplodere un nuovo poliamore in TV, tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, quest’ultima e il suo ex storico nonché ex della prima Riccardo Guarnieri.

Stando alle anticipazioni delle ultime riprese di Uomini e donne tenutesi l’8 settembre 2022, pubblicate dalla pagina Uomini e donne classico e over su Instagram, al centro studio per il trono over la re-entry Roberta Di Padua sarà chiamata a confrontarsi con la coppia nata al trono classico e scoppiata di recente, formata in origine dal tronista Davide Donadei e la scelta Chiara Rabbi, che per il gossip dell’estate 2022 sarebbe esplosa per via di un tradimento del giovane ai danni della ragazza, con la veterana over ed ex volto Uomini e donne Roberta, mentre i due giovani facevano ancora coppia fissa. Davide Donadei e Roberta Di Padua sono stati avvistati nel corso delle vacanze estive mentre si trovavano insieme a Napoli, il che ha spinto il web a tacciare l’ex tronista di essere il responsabile di un tradimento ai danni di Chiara Rabbi che avrebbe poi provocato la loro rottura a poche settimane di distanza dalla fatidica scelta che li ha uniti. In occasione della nuova registrazione di Uomini e donne i tre protagonisti del presunto triangolo hanno modo, quindi, di confrontarsi in studio rispetto ai gossip che li vedono coinvolti. E se da una parte Davide Donadei paleserá di nutrire una profonda stima verso Roberta Di Padua, tanto che arriverebbe a bissare la loro uscita insieme, Roberta Di Padua invece comunicherà di aver preso la decisione di approfondire la conoscenza dell’altro protagonista del trono over e ex storico della dama con cui si era già vista in competizione per Riccardo Guarnieri, Ida Platano, si tratta di Alessandro Vicinanza.

La scelta di Roberta Di Padua a Uomini e donne é Alessandro Vicinanza?

Quest’ultimo ha chiesto alla dama al suo rientro a Uomini e donne di avviare una frequentazione intima, spinto da uno spiccato interesse verso di lei, la risposta della Di Padua? Un inaspettato sì, che metterà in crisi il ritorno di fiamma che si é registrato di recente tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano con un bacio passionale in esterna. Insomma, Roberta Di Padua e Ida Platano si vedono ancora una volta in competizione tra loro per amore di un cavaliere del trono over di Uomini e donne. Nel frattempo, inoltre, le due rivedono in studio anche l’altro ex conteso, Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo sembrerebbe di nuovo vicino a Ida Platano, tanto che all’arrivo in studio di un nuovo corteggiatore della dama, Riccardo diventa protagonista con lui di un acceso scontro fino a sfiorare la rissa e a fare da paciere é Maria De Filippi: la conduttrice, infatti, invita i due cavalieri a darsi la mano in segno di pace. Ma non é tutto. La timoniera dichiara che a suo avviso vi sia un fondo di verità nella testimonianza di Riccardo, secondo cui Ida ami ancora lui, e chiede alla Platano di elencare i pregi dell’ex. All’ascolto della risposta della sua ex, Riccardo non riesce a trattenere le lacrime, segno che qualcosa di importante tra i due ex sia rimasto.

Insomma, tornano gli amori intricati ai trono over e classico di Uomini e donne.











