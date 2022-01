Roberta Floris, chi è/ “Ho sempre desiderato scrivere, sono giornalista dentro”

Roberta Floris è tra le ospiti della puntata di “Verissimo” in cui si festeggiano i 30 anni del TG5. Proprio la Floris è una giornalista del TG5. Nata in Sardegna, la Floris dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di Cagliari diventando qualche anno dopo giornalista iscritta all’albo dei giornalisti professionisti. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo però inizia molto prima: ha 18 anni quando partecipa al concorso di bellezza di Miss Italia. “Avevo 18 anni. È stata un’esperienza bella, positiva, però come tutte le esperienze c’è un’età per tutto e quella andava relegata a quella fascia d’età” ha raccontato la giornalista a Gigi Marzullo nel programma Sottovoce.

Giampiero Galeazzi com'è morto e malattia del padre di Susanna/ "Non se ne andrà mai"

La giornalista non nasconde che la bellezza l’ha sicuramente aiutata nel mondo del lavoro pur facendo una doverosa precisazione: “se non c’è competenza non si va da nessuna parte”.

Chi è Roberta Floris? Giornalista e compagna di Lorenzo Flaherty

Dopo il quarto posto al concorso di bellezza di Miss Italia, Roberta Floris dopo nove anni approda alla redazione del TG5 diventandone uno dei volti principali. Nel 2018 e 2019 conduce il Tg4 su Rete 4, mentre dal 2019 al 2021 si è occupata del TG di Studio Aperto su Italia 1. Nel 2020 viene assunta dalla redazione del Tg5 di Roma dove si occupa della conduzione del Tg5 prima pagina. La passione per il giornalismo è sempre stata molto forte per la Floris che, ospite di Gigi Marzullo nel programma Sottovoce, ha rivelato: “è una mia passione. Ho sempre desiderato scrivere, raccontare e in qualche modo ci sono riuscita coltivando con impegno la mia passione. Per gli altri perché mi piace far vedere, mostrare e informare, e in Sardegna anche raccontare il territorio. Per l’eternità, sì, perché mi sento giornalista dentro”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Dal GF VIP al figlio in arrivo: l'incredibile storia d'amore

Per quanto concerne la vita privata, Roberta Floris è sposata con l’attore Lorenzo Flaherty. La coppia è convolata a nozze nel 2012 e nel 2015 hanno avuto il primo figlio Emilio. Un grande amore quello tra la giornalista e l’attore che prima del grande passo del matrimonio sono stati fidanzati per 12 anni!

LEGGI ANCHE:

Alberto Matano smentisce il chiarimento/ Simona Branchetti:"Sono rimasta amareggiata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA