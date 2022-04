Roberta Giusti anticipa scelta Luca Salatino, Uomini e donne / “Tanta complicità…”

Uomini e donne, Luca Saltino vicino alla scelta? Parla Roberta Giusti

Luca Salatino accoglie a braccia aperte una new-entry tra le pretendenti al trono classico di Uomini e donne, si tratta di Aurora, che si aggiunge alle corteggiatrici veterane Soraia Cerino e Lilli Pugliese. Eppure, secondo Roberta Giusti (come riprende Comingsoon)- ex tronista alla corte di Maria De Filippi, che Luca ha corteggiato prima di diventare suo erede al trono- lo chef e pugile pugliese e ora tronista avrebbe già maturato la sua scelta finale. Di chi si tratta?

“Vedo tanta complicità con Lilli e sguardi intensi tra loro, anche se delle volte lui mi sembra un tantino frenato – fa sapere, quindi il suo punto di vista la seducente ex tronista di Uomini e donne, in un pronostico sulla scelta dell’ex pretendente, Luca Salatino-. Soraia la vedo molto presa e secondo me sta riuscendo ad accogliere in maniera quasi protettiva alcune cose che Luca ha raccontato del suo passato, e credo che questo per lui sia importante”. Ma non è tutto. Perché l’intervento di Roberta Giusti, che a Luca Salatino ha preferito il rivale giurato di lui e quindi sua scelta a Uomini e donne, Samuele Carniani, poi prosegue con una dichiarazione che sa di incertezza.

Nel suo intervento -che fa da pronostico sulla scelta che Luca Salatino (amico per la pelle del tronista uscente, Matteo Ranieri, che ha scelto Valeria Cardone) è chiamato a registrare alla corte di Uomini e donne- poi Roberta Giusti dal suo canto ammette di non riuscire a immaginare chi – tra Soraia Cerino e Lilli Pugliese- possa rivelarsi la scelta finale di Luca Salatino: “Ovviamente parare da esterna, non saprei ancora dire chi sarà la scelta”. Che la new-entry al trono classico di Luca Saltino, Aurora, possa rappresentare un nuovo inizio per il capitolino, tanto da condure il tronista a scegliere quest’ultima, a dispetto di chi scommetterebbe su una delle corteggiatrici veterane di lui, Lilli e Soraia? Staremo a vedere cosa accadrà a Uomini e donne.

